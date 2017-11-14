​Міноборони Росії проілюструвало «співробітництво США та «Ісламської держави» скріншотом із відеогри

Міністерство оборони Росії опублікувало «беззаперечне підтвердження забезпечення Сполученими Штатами прикриття боєздатних загонів «Ісламської держави». Як одну з ілюстрацій військові використали скріншот з гри AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Інші чотири кадри запозичені з відео Міноборони Іраку.

Приблизно через годину оригінальні повідомлення російською, англійською та арабською мовами у Twitter були видалені, як і пост у Facebook.

Як стверджували російські військові, опубліковані ними кадри були зроблені 9 листопада 2017 року і на них потрапила «автомобільна колона бойовиків «Ісламської держави», яка рухалася з міста Абу-Кемаль у бік сирійсько-іракського кордону».

«Для безпечного виведення бойовиків літаки коаліції намагалися створювати перешкоди ПКС Росії – входили у 15-кілометрову зону навколо Абу-Кемаль, заборона на польоти літаків коаліції в якій раніше була узгоджена і схвалена Центром спільних повітряних операцій в Катарі», – пояснювало російське Міноборони роль американських військових в цій операції.

Експерти Conflict Intelligence Team виявили, що одне фото, розміщене в соціальних мережах Міноборони Росії, взяте з демонстрації гри AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Ролик опублікований на YouTube у 2015 році.

Інші чотири кадри запозичені з відео іракських військових: у ролику показувалася робота авіації проти бойовиків «Ісламської держави» під містом Фаллуджа влітку 2016 року.

Гра AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron розроблялася для платформ Android і iPhone. Гравцеві пропонувалося зайняти місце стрільця в літаку AC-130 Gunship і вести вогонь по цілях на землі. Наприкінці 2015 року команда розробників згорнула проект через нестачу фінансування.

Раніше у фільмі Олівера Стоуна «Інтерв'ю Путіна» російський президент показав режисерові ролик «роботи нашої авіації». З'ясувалося, що це відео дуже схоже на кадри обстрілу «Талібану» двома американськими вертольотами Apache, які були опубліковані ще у 2012 році.

Відео, яке Путін показував Стоуну, дещо обрізане і на нього, судячи з усього, накладений звук переговорів російськомовних пілотів. Версію ролика, де на відеоряд були накладені, імовірно, переговори українських пілотів, опублікували на YouTube більше ніж рік тому.

Оригінал матеріалу – на спецпроекту «Настоящее время»