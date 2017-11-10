Бойовики «ІД» відновили контроль над майже половиною свого опорного пункту – правозахисники

Бойовики угруповання «Ісламська держава» захопили майже половину сирійського міста Абу-Камаль, заявляє розташована у Великій Британії «Сирійська обсерваторія з прав людини».

За інформацією організації, бойовики «Ісламської держави» взяли понад 40 відсотків міста, розташованого за кілька кілометрів від кордону з Іраком. Це сталося на наступний день після того, як сирійські урядові війська повідомили, що вони разом із союзниками встановили контроль над Абу-Камалем, назвавши його останнім опорним пунктом «ІД» у Сирії.

В організації зазначили, що бойовики відбили околиці, розташовані на північ, північний схід і північний захід від Абу-Камаля, і змусили сили сирійської армії та її союзників відступити до південних частин міста.

9 листопада сирійські проурядові медіа повідомили, що місцеві війська увійшли в Абу-Камаль напередодні увечері. Після цього сталися зіткнення з бойовиками «Ісламської держави», які залишалися в місті.

У США зазначали, що поблизу Абу-Камаля може залишатися від 2500 до 3500 тисяч членів «Ісламської держави», включно з деякими ватажками.

Збройний конфлікт у Сирії розпочався в 2011 році. З того часу в країні загинули сотні тисяч людей, мільйони інших залишили Сирію.

В останні місяці «Ісламська держава» втратила контроль над низкою своїх опорних пунктів як у Сирії, так і в Іраку.