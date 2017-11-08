Сирія заявила про бажання приєднатися до Паризької кліматичної угоди

Сирія планує приєднатися до Паризької кліматичної угоди 2015 року, після чого Сполучені Штати стануть єдиною країною, яка виступає проти пакту, заявили делегати на переговорах ООН щодо клімату 7 листопада в німецькому Бонні.

Сирія і Нікарагуа були єдиними двома країнами поза межами пакту, підписаного позаторік 195-ма країнами, але нещодавно Нікарагуа заявила, що приєднається до угоди.

Крім того, з вуст заступник міністра з питань довкілля Сирії Вади Катмаві прозвучало запевнення, що країна підпише угоду «якнайшвидше».

«Якби уряд Сирії так сильно піклувалася про те, що потрапляє у повітря, то не труїв би газом власних людей», – заявила речниця Держдепартаменту Гізер Науерт.

Президент США Дональд Трамп влітку заявив, що США виходять із Паризької кліматичної угоди, а вже восени держсекретар Рекс Тіллерсон припустив, що країна може залишитися її учасником, але за «належних умов».