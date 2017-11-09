Сирійська армія встановила контроль над останнім опорним пунктом «ІД» в країні

Сирійська армія разом із союзними військами встановила контроль над містом Абу-Камаль, останнім опорним пунктом угруповання «Ісламська держава» в Сирії.

«Звільнення міста Абу-Камаль дуже важливе, тому що воно сигналізує про загальне падіння терористичної організації Daesh (арабська абревіатура угруповання «Ісламська держава» – ред.) у регіоні», – йдеться в заяві командування сирійської армії.

Сирійські проурядові медіа повідомляють, що війська увійшли в Абу-Камаль увечері 8 листопада, після чого сталися зіткнення з бойовиками «Ісламської держави», які залишалися в місті.

Розташована у Великій Британії «Сирійська обсерваторія з прав людини» заявила, що місто патрулюють сирійські урядові війська й союзники, включно з підрозділами армії Іраку, кордон якого розташований за кілька кілометрів від міста.

Після втрати контролю над Абу-Камалем «Ісламська держава» більше не має опорних пунктів у Сирії. Бойовики, імовірно, розсіяні пустелею на східному й західному березі річки Євфрат.

У США вважають, що поблизу Абу-Камаля залишається від 2500 до 3500 тисяч членів «Ісламської держави», включно з деякими ватажками.

В останні місяці угруповання втратило контроль над низкою своїх опорних пунктів у Сирії й Іраку.