Бойовики «Ісламської держави» відбили в урядових сил місто в Сирії – активісти

Сирійські опозиційні активісти заявили, що бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава» після запеклого бою з сирійськими урядовими силами відбили місто Абу-Камаль неподалік кордону з Іраком.

Як заявили в Сирійській групі спостереження за правами людини, що працює в Лондоні, але має інформаторів на місцях подій у Сирії, нині сирійські урядові війська і їхні союзники перебувають на відстані кілометра-двох від меж міста.

Сирійська урядова армія оголошувала про визволення Абу-Камаля (інша назва – Аль-Букамаль) 9 листопада, але наступними днями бойовики «Ісламської держави», що відступили з міста, перейшли в наступ на нього.

Влада Сирії наразі не коментувала цих заяв.

Інші сирійські опозиційні активісти стверджують також, що «Ісламська держава» знову захопила й місто Аль-Каїм в Іраці, що неподалік Абу-Камаля з іракського боку кордону, яке війська Іраку звільнили на початку листопада.

Угруповання «Ісламська держава» останнім часом зазнало низки поразок унаслідок одночасних наступів на кількох фронтах – у Сирії з боку урядових сил, які підтримує Росія, і також із боку частини опозиційних сил, що мають підтримку міжнародної коаліції під проводом США, в Іраці з боку урядових сил і їхніх союзників, яких теж підтримує коаліція під проводом США.