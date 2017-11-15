«Беззаперечні докази» Міноборони Росії про співпрацю США та «Ісламської держави» стали «інтернет-мемом»

У вівторок Міноборони Росії опублікувало «беззаперечне підтвердження» співпраці США і угруповання «Ісламська держава». Як виявилося, одне із зображень – це скріншот гри AC-130 Gunship Simulator, а інші зображання – взяті зі старого відео Міноборони Іраку. Користувачі соцмереж створили численні «меми» на тему «беззаперечних доказів».

Російські військові повідомили, що опубліковані ними кадри були зроблені 9 листопада 2017 року і на них «автомобільна колона бойовиків «Ісламської держави», яка рухалася з міста Абу-Кемаль у бік сирійсько-іракського кордону». І як вони зазначали, прикриття під час пересування цієї колони надавали Сполучені Штати.

Однак експерти Conflict Intelligence Team зазначають, у твіті Міноборони Росії був використаний скріншот із гри AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron та скріншоти із відео Міноборони Іраку, котрі є в мережі принаймні з 2015 року.

Ось як відреагували на цей інцидент у соцмережах.

«РИА-Новости» повідомило, що Міноборони Росії проводить перевірку щодо цивільного співробітника, який помилково прикріпив фотоматеріали до заяви військового відомства щодо дій очолюваної США коаліції в Сирії.

Фейкові зображення від Міністерства оборони Росії потім поширили і деякі російські ЗМІ та федеральні телеканали. Так, наприклад, про це розповіли в ефірі «Россия-24».