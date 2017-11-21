Сайт, що звинувачував Марину Порошенко, поширив фальшивку про українського юриста

У вівторок маловідомий донедавна сайт Luxembourg Herald повідомив, начебто в Україні група невідомих чоловіків в одностроях викрала юриста і «символ боротьби із корупцією» Андрія Довбенка. Однак, як повідомила Радіо Свобода колишня дружина Довбенка, із ним все нормально, а інформація є фейком.

«Довбенко відомий як юрист, що має тісні зв’язки із Міністерством юстиції. Інформацію надала його дружина Даша Зарiвна. Наша колега Даша є головним редактором онлайн-журналу L’Officiel» – пише Luxembourg Herald. Сайт додає, що вимагає від міністра закордонних справ України Павла Клімкіна звільнення Довбенка.

Радіо Свобода зв’язалось із Дашею Зарiвною. Як виявилось, вона дуже здивована таким «новинам».

«По-перше, я вже давно не головний редактор L’Officiel, більше того – ми з Андрієм більше не подружжя. Це все дуже дивно», – каже Зарівна. Окрім того, Даша зв’язалась iз самим Андрієм Довбенком, який підтвердив, що з ним усе в порядку, а новину назвав «дивним фейком».

Інформацію із цього допису також можна перевірити просто за допомогою інтернету – відкривши новини про те, що Даша Зарівна вже не є шеф-редактором видання про моду, а також блог Андрія Довбенка на сайті видання liga.net: останній текст у ньому опубліковано сьогодні о 12:20.

Тиждень тому цей же ресурс Luxembourg Herald поширив допис про дружину президента України Марину Порошенко. Той допис стверджував, що вона може бути причетна до крадіжки коштів, що виділяються США і європейськими державами як гуманітарна допомога для дітей-інвалідів. Таку інформацію начебто надало джерело у Міністерстві юстиції України. Це передрукували російські і деякі українські видання.

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін звертає увагу, що сайт Luxembourg Herald вперше почав щось публікувати у 2016 році: «По-перше, сервіс «Архів інтернету» говорить про те, що раніше від 2016 року матеріали на сайті «ЛюксГеральд» не розміщувалися». Він додає, що це той самий прийом, який дозволив встановити фейковість акаунту сумнозвісного «диспетчера Карлоса» у перші три години після трагедії авіалайнера рейсу MH17 на Донбасi.