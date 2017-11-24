Навмисне спотворення фактів про саміт «Східного партнерства» – огляд дезінформації

«США розв’язує війну в Україні», «Східне партнерство», вигадане ЄС, – це провокація проти Росії», а «угода між Вірменією та ЄС не матиме ніякого впливу на економіку країни». Про ці та інші приклади дезінформації йдеться в огляді дезінформації від робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Сьогодні в Брюсселі відбувся саміт «Східного партнерства» між ЄС і Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною.

Як пишуть у свіжому огляді, напередодні саміту з’явилось багато дезінформації про співпрацю ЄС зі східними партнерами.

«Ми почули, що нова угода між Вірменією та ЄС, половину якої присвячено зміцненню вірменської економіки, не матиме ніякого впливу на економіку країни. ЄС звинувачують в обмеженні торгівлі Грузії, хоча насправді Грузія користується повним скасуванням митних зборів на імпорт у країни ЄС, за винятком одного продукту – часнику», – пишуть автори звіту.

Також у ЗМІ стверджувалось, що вигоду з угоди ЄС-Грузія отримає тільки Європа, хоча насправді торгові відносини між ЄС і партнерами Євросоюзу будуються на взаємовигідній основі.

В огляді також пропонують спростування найбільш поширених міфів про саміт «Східного партнерства» – таких, як, наприклад: участь країни у «Східному партнерстві» веде до членства в ЄС; «Східне партнерство», вигадане ЄС, – це провокація, спрямована проти Росії; програма «Східного партнерства» нав’язується партнерам неволею, й інші.

На думку робочої групи East Stratcom, така дезінформація використовується з метою заплутати, спотворити факт і дискредитувати когось або щось. Аналітик Бен Німмо описує цю політику за допомогою чотирьох принципів: перекрутити факти, відмахнутися від критики, відвернути увагу і збентежити супротивників.

«Реакція прокремлівських телеканалів на виступ Терези Мей, в якому вона заявила, що Росія використовує інформаційну зброю, є чудовим прикладом заклику до ігнорування критики. На цьому тижні ми дізналися, що дезінформація може бути не тільки відповіддю на будь-які дії, але і випереджувальною дією», – пишуть у звіті.

Дезінформація – життя в конфлікті

Не залишилась без уваги прокремлівських ЗМІ знову Україна. Цього тижня йшлося про нібито підготовку до майбутніх «звірств американської армії і збройних сил України».

На «Першому російському» каналі звинуватили США у фінансуванні конфлікту на сході України і активному перешкоджанні встановленню миру в регіоні.

«Нас також здивували заявою, що США розв’язує війну в Україні, щоб перешкодити створенню Нового шовкового шляху. Жодна з цих теорій не була підтверджена доказами», – мовиться у звіті.

В ефірі програми «Время покажет» українську владу звинуватили у проведенні етнічних чисток на Донбасі, а також в плануванні масштабних етнічних чисток в цьому регіоні з участю США.

«Ще одне безпідставне твердження, яким користується прокремлівська пропаганда, стосується наявності у складі сил безпеки і оборони України «ескадронів смерті». Поки незрозуміло, чи є ці новини прикладом спотворення інформації, чи їхня основна мета полягає в тому, щоб відвернути глядачів від будь-яких інших фактів», – завершують автори огляду.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими та такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згадане ЗМІ пов’язане з Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати. Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні у 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС. Аналогічно, новинні статті ґрунтуються на зробленому експертами East StratCom Task Force аналізі, і, отже, інформація і висловлена в них думка не можуть розглядатися як офіційна позиція ЄС.