Активісти зібралися під СБУ на підтримку Стерненка – фоторепортаж

У Києві 18 травня активісти влаштували під входом до будівлі слідчого управління СБУ акцію на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. Раніше Стерненко повідомляв, що, за його інформацією, йому збираються оголосити підозру у вбивстві. Натомість він стверджує, що це був самозахист.
Після візиту до київського управління СБУ Стерненко повідомив, що в одному провадженні йому надали процесуальний статус потерпілого, а не підозрюваного, в іншому – статус свідка. Він, однак, не виключає, що підозру йому можуть оголосити згодом.
25 травня 2018 року в Одесі двоє чоловіків напали на Стерненка, коли той увечері повертався додому зі своєю дівчиною. Сам Стерненко зазнав численних ударів голови, а також порізу руки, але поранив своїх нападників, один із них помер. Це був уже третій замах на Стерненка за три місяці.
Після візиту до київського управління СБУ Стерненко повідомив, що в одному провадженні йому надали процесуальний статус потерпілого, а не підозрюваного, в іншому – статус свідка. Він, однак, не виключає, що підозру йому можуть оголосити згодом.
25 травня 2018 року в Одесі двоє чоловіків напали на Стерненка, коли той увечері повертався додому зі своєю дівчиною. Сам Стерненко зазнав численних ударів голови, а також порізу руки, але поранив своїх нападників, один із них помер. Це був уже третій замах на Стерненка за три місяці.
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