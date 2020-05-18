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18 травня 2020, Київ 14:59
Фотогалереї

Активісти зібралися під СБУ на підтримку Стерненка – фоторепортаж

У Києві 18 травня активісти влаштували під входом до будівлі слідчого управління СБУ акцію на підтримку одеського активіста ​Сергія Стерненка. Раніше Стерненко повідомляв, що, за його інформацією, йому збираються оголосити підозру у вбивстві. Натомість він стверджує, що це був самозахист.

Після візиту до київського управління СБУ Стерненко повідомив, що в одному провадженні йому надали процесуальний статус потерпілого, а не підозрюваного, в іншому – статус свідка. Він, однак, не виключає, що підозру йому можуть оголосити згодом.

25 травня 2018 року в Одесі двоє чоловіків напали на Стерненка, коли той увечері повертався додому зі своєю дівчиною. Сам Стерненко зазнав численних ударів голови, а також порізу руки, але поранив своїх нападників, один із них помер. Це був уже третій замах на Стерненка за три місяці.
Сергій Стерненко, громадський активіст та колишній очільник осередку &laquo;Правого сектору&raquo; в Одесі
1 Сергій Стерненко, громадський активіст та колишній очільник осередку «Правого сектору» в Одесі
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