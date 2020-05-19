Радіо Свобода Daily: Активіст Сергій Стерненко – «потерпілий, а не підозрюваний»

Автопробіг та «Тиждень солідарності з Киримли»

До 76-ї річниці депортації кримськотатарського народу в Києві влаштували автопробіг, а український ПЕН-клуб і культурний центр «Кримський дім» ініціювали кампанію «Тиждень солідарності з Киримли». Що зроблене для того, щоб правда про депортацію кримських татар була відома українському суспільству та світу, які міфи і пропагандистські кліше про депортацію досі не розвінчані та який зв'язок існує між депортацією 1944 року та «гібридною депортацією» 2014-го? Про «Тиждень солідарності з Киримли» в ефірі Радіо Крим.Реалії розповів програмний директор «Кримського дому» Алім Алієв.

У річницю депортації кримських татар із Кримського півострова у 1944 році з представниками кримськотатарського народу зустрівся президент України Володимир Зеленський, де повідомив, що найближчими днями він планує підписати указ, згідно з яким Курбан-Байрам та Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят», озвучив готовність підтримати будівництво нової мечеті в Києві та погодив кандидатуру кримської татарки Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Стерненко – потерпілий, а не підозрюваний

Одеський активіст Сергій Стерненко після візиту до київського управління Служби безпеки України повідомив, що він – потерпілий, а не підозрюваний у справі про напад на нього.

«Друзі, можете привітати. Я – потерпілий, а не підозрюваний… Ось у моїх руках три повістки про виклик. Знаєте, для чого мене засипали повістками? Офіційна версія: для того, щоб ознайомити мене з матеріалами справи. Насправді я переконаний, що плани в них були сьогодні зовсім інші», – сказав Стерненко учасникам акції біля будинку СБУ.

Він наголосив, що під час нападу на нього вдався до самооборони і послався на частину 5 статті 36 Кримінального кодексу України, яка гарантує звільнення від кримінальної відповідальності у випадку «застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб… незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає».

Порушити справу проти Гордона

Після інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона з колишньою прокуроркою окупованого Криму, згодом обраною до російської Держдуми на незаконних виборах, які Москва провела в Криму, Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним («Стрєлковим»), який називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», під його офіс в Києві ввечері 18 травня прийшли кілька десятків активістів, зокрема з правих організацій. Вони кинули декілька яєць, зробили написи на тротуарі. Невдоволення щодо інтерв’ю Гордона висловили і представники партії «Європейська солідарність», які закликали Службу безпеки України почати розслідування проти журналіста Дмитра Гордона «за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки тероризму та підриву суверенітету» України.

Втім, сам Гордон раніше, після критики на його адресу щодо тригодинної розмови з Поклонською, заявляв, що це інтерв'ю розкриває «анатомію зради».

Можлива державна зрада Єрмака і Кучми

Служба безпеки України почала кримінальне провадження щодо можливої державної зради з боку представників української делегації на переговорах у Мінську, повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович у фейсбуці. За його словами, справа стосується голови Офісу президента Андрія Єрмака і представника президента в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми й відкриття провадження – «це лише перший крок».

«Адже президент Зеленський, керівник його адміністрації Єрмак і голова СБУ Баканов – давні друзі і колеги по «кварталу 95». Одна команда, спільники. Та й рішення про дії в інтересах держави-агресора учасники переговорів у Мінську явно не експромтом приймали. Важко вести розслідування, коли є всі шанси вийти на самих себе. Тому маємо всім миром допомогти СБУ, тримаючи цю справу в фокусі суспільної уваги», – додав депутат і опублікував копію відповіді СБУ.

А тепер блок новин про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі.

100 років від дня народження Івана Павла Другого

Коли говорять про Івана Павла Другого у Львові, то одразу ж пригадують візит понтифіка в Україну 23–27 червня 2001 року. Це сталось за 4 роки до відходу у вічний світ папи Римського 2 квітня 2005 року. Але попри вік і фізичний стан, Іван Павло ІІ відвідав Україну і наповнив серця українців вірою і свободою. Говорив до них – «Не бійтесь». 18 травня виповнилося 100 років від дня народження понтифіка. З огляду на карантин, виставку про нього презентували на вулиці. А окремі заходи перенесли на осінь. Поділитися спогадами про папу з Радіо Свобода ми попросили його колишнього особистого секретаря.

Крім того, на нашому сайті є й спогади про Івана Павла ІІ глави УГКЦ Святослава Шевчука.

Символічно, що у день 100-річчя від дня народження Івана Павла II й папа Римський Франциск провів першу месу від початку карантину. Собор, у якому похований святий, майже 70 днів був закритий через загрозу поширення коронавірусу. На месі були присутні 30 людей. Усі вони дотримувалися правил безпечного дистанціювання.

Шукайте дороговкази у своєму житті й беріть з них приклад!

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