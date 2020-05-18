Під СБУ зібралися активісти через імовірне оголошення Стерненку підозри. Трансляція

Під будівлею слідчого управління Служби безпеки України в Києві зібралися активісти. Там одеському активісту Сергію Стерненку мають оголосити підозру. Радіо Свобода транслює подію наживо.

25 травня 2018 року в Одесі двоє чоловіків напали на Стерненка, коли той увечері повертався додому зі своєю дівчиною. Сам Стерненко зазнав численних ударів голови, а також порізу руки, але поранив своїх нападників, один із них помер.

Активіст наголошує, що це була самооборона.

Це був уже третій замах на Стерненка за три місяці. 1 травня 2018 року в нього стріляли, влучили гумовою кулею в шию. Нападника за допомогою перехожих затримав сам Стерненко.

Перший напад стався 7 лютого того ж року, тоді активіст отримав декілька ударів по голові, а також різану рану руки.