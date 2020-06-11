Стерненко заявляє, що поліція вручила йому постанову про примусовий привід до СБУ

Активіст Сергій Стерненко заявляє, що 11 червня поліція вручила йому ухвалу про примусовий привід до Служби безпеки України.
«Прийшла до мене додому поліція з ухвалою про примусовий привід в СБУ до слідчого для вручення повідомлення про підозру за самозахист. О 12:00 сьогодні буду туди йти. Провулок Аскольдів 3А в Києві. Буду радий вас всіх там бачити. Але найбільше ваша підтримка буде потрібна в суді. Який буде або вже сьогодні, або завтра», – написав Стерненко у фейсбуці.
Адвокат Масі Найєм, зі свого боку, наголосив, що привід можливий, тільки якщо людина отримала повістку, але не з’явилася без поважних причин або не повідомила про причини своєї неявки.
«Але Сергій, отримавши повістку, надіслав відповідь слідчому, що не може з’явитися з об’єктивних причин: виклик отримано за два дні до дати, на яку викликають, а КПК у ст. 135 зазначає, що має бути щонайменше три дні», – пояснив Найєм.
У зв’язку з цим адвокат наголосив, що суддя, ухвалюючи рішення про примусовий привід, знехтував нормами процесуального кодексу.
«О 12:00 будемо в СБУ. Провулок Аскольдів, будинок 3а», – написав Найєм у фейсбуці.
9 червня адвокат Віталій Коломієць повідомив, що СБУ не вручила підозру активісту Сергію Стерненку.
7 червня активіст заявив, що йому підготували підозру через самозахист.
Справа Сергія Стерненка
Сергій Стерненко – громадський активіст та колишній очільник осередку «Правого сектору» в Одесі. Зокрема, брав участь у протестах проти забудови Літнього театру Одеси, після яких був затриманий.
У 2018 році на Стерненка скоїли три напади, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджує, що діяв у рамках законного самозахисту. В замовленні нападів він звинувачує мера Одеси Геннадія Труханова, який справу не коментує. Стерненко також заявляв про тиск на слідство з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.
У березні Офіс генерального прокурора повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали «вбивство Кузнецова», хоча ця справа є підслідною СБУ. У квітні Венедіктова заявляла, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі».
У «вбивстві» Стерненка звинувачують, зокрема, політики часів Віктора Януковича Андрій Портнов та Олена Лукаш, народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива та Вадим Рабінович, від «Слуги народу» – Максим Бужанський та Олександр Дубінський. Натомість на захист активіста висловлювалися колишня голова МОЗ України Уляна Супрун, члени ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?», парламентарі від партії «Голос».
14 травня 2020 року Сергія Стерненка викликали до Служби безпеки України, за його даними, «для повідомлення про підозру». Сама СБУ вранці 18 травня заявила, що викликає Стерненка для проведення слідчих дій, не пов’язаних «на даний момент часу» з повідомленням про підозру. Активісти влаштували під входом до будівлі слідчого управління СБУ акцію на його підтримку. Після візиту до київського управління СБУ Стерненко повідомив, що в одному провадженні йому надали процесуальний статус потерпілого, а не підозрюваного, в іншому – статус свідка. Він, однак, не виключає, що підозру йому можуть оголосити згодом.
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