Стерненко заявляє, що поліція вручила йому постанову про примусовий привід до СБУ

Активіст Сергій Стерненко заявляє, що 11 червня поліція вручила йому ухвалу про примусовий привід до Служби безпеки України.

«Прийшла до мене додому поліція з ухвалою про примусовий привід в СБУ до слідчого для вручення повідомлення про підозру за самозахист. О 12:00 сьогодні буду туди йти. Провулок Аскольдів 3А в Києві. Буду радий вас всіх там бачити. Але найбільше ваша підтримка буде потрібна в суді. Який буде або вже сьогодні, або завтра», – написав Стерненко у фейсбуці.

Адвокат Масі Найєм, зі свого боку, наголосив, що привід можливий, тільки якщо людина отримала повістку, але не з’явилася без поважних причин або не повідомила про причини своєї неявки.

«Але Сергій, отримавши повістку, надіслав відповідь слідчому, що не може з’явитися з об’єктивних причин: виклик отримано за два дні до дати, на яку викликають, а КПК у ст. 135 зазначає, що має бути щонайменше три дні», – пояснив Найєм.

У зв’язку з цим адвокат наголосив, що суддя, ухвалюючи рішення про примусовий привід, знехтував нормами процесуального кодексу.

«О 12:00 будемо в СБУ. Провулок Аскольдів, будинок 3а», – написав Найєм у фейсбуці.

9 червня адвокат Віталій Коломієць повідомив, що СБУ не вручила підозру активісту Сергію Стерненку.

7 червня активіст заявив, що йому підготували підозру через самозахист.