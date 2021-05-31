Одеський активіст Сергій Стерненко збирається оскаржувати умовний термін у Верховному суді.

«Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді», – написав Стерненко у твітері.

Він припускає, що прокурори генеральної прокурорки Ірини Венедіктової також подаватимуть скаргу і наполягатимуть на семи роках і трьох місяцях ув’язнення з конфіскацією.

31 травня Апеляційний суд Одеси пом’якшив вирок Стерненку в справі про напад на Сергія Щербича. Суд засудив Стерненка до трьох років тюрми, але звільнив від ув’язнення з випробувальним терміном в один рік і поклав на нього спеціальні обов’язки.

У лютому суд першої інстанції визнав Стерненка та Руслана Демчука винними в розбої, викраденні людини і незаконному зберіганні зброї. Обох тоді засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.