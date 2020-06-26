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26 червня 2020, Київ 21:22
Фотогалереї

Навколо суду: як пройшов перший день апеляції у справі Стерненка (фоторепортаж)

Апеляційний суд Києва оголосив перерву в розгляді запобіжного заходу для громадського активіста Сергія Стерненка.

Як повідомив сам Стерненко, засідання продовжиться через тиждень, 3 липня, об 11-й ранку.

Протягом судового засідання сторона захисту вимагала взагалі не обирати Стерненку запобіжний захід з огляду на те, що попередній захід – домашній арешт – обвинувачення вимагало в рамках досудового розслідування, яке вже завершене.

Також захист громадського активіста заявляв відвід прокурору Миколі Бозовуляку, проте суд не задовольнив клопотання.

Прокуратура заперечувала проти клопотання адвокатів.

Протягом дня десятки людей повідомили про готовність узяти Стерненка на поруки. Також під будівлею суду зібралася акція на його підтримку.

17 червня громадський активіст Сергій Стерненко повідомив про намір оскаржувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який йому призначив Шевченківський суд Києва за клопотанням прокурора.

Увечері 15 червня суддя Володимир Бугіль задовольнив клопотання прокурорів і обрав Стерненкові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем реєстрації на 60 діб. Згодом суд змінив адресу запобіжного заходу активістові Сергієві Стерненку на фактичну адресу його проживання.
На вході на територію Апеляційного суду Києва вартувала поліція. Усіх перевіряли на наявність заборонених предметів
1 На вході на територію Апеляційного суду Києва вартувала поліція. Усіх перевіряли на наявність заборонених предметів
Внутрішні двори суду були заставлені поліцейськими автобусами, вантажівками й патрульними авто
2 Внутрішні двори суду були заставлені поліцейськими автобусами, вантажівками й патрульними авто
Під стіни прийшли люди на підтримку Сергія Стерненка. Здебільшого люди виходять із гаслом &laquo;Маю право на самозахист&raquo;
3 Під стіни прийшли люди на підтримку Сергія Стерненка. Здебільшого люди виходять із гаслом «Маю право на самозахист»
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Усередину приміщення не впускали, адже діють карантинні обмеження
7 Усередину приміщення не впускали, адже діють карантинні обмеження
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Людям довелося очікувати зовні
9 Людям довелося очікувати зовні
Засідання тривало понад 6 годин, кожен розважався як міг
10 Засідання тривало понад 6 годин, кожен розважався як міг
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Тим часом частина людей, які прийшли підтримати Стерненка, були невдоволені присутністю знімальної групи телеканалу &laquo;ZIK&raquo;, який входить в орбіту кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата України Віктора Медведчука
12 Тим часом частина людей, які прийшли підтримати Стерненка, були невдоволені присутністю знімальної групи телеканалу «ZIK», який входить в орбіту кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата України Віктора Медведчука
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Коли стало відомо, що засідання перенесли, &ndash; люди під стінами Апеляційного суду запалили димові шашки
15 Коли стало відомо, що засідання перенесли, – люди під стінами Апеляційного суду запалили димові шашки
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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