Навколо суду: як пройшов перший день апеляції у справі Стерненка (фоторепортаж)

Апеляційний суд Києва оголосив перерву в розгляді запобіжного заходу для громадського активіста Сергія Стерненка.



Як повідомив сам Стерненко, засідання продовжиться через тиждень, 3 липня, об 11-й ранку.



Протягом судового засідання сторона захисту вимагала взагалі не обирати Стерненку запобіжний захід з огляду на те, що попередній захід – домашній арешт – обвинувачення вимагало в рамках досудового розслідування, яке вже завершене.



Також захист громадського активіста заявляв відвід прокурору Миколі Бозовуляку, проте суд не задовольнив клопотання.



Прокуратура заперечувала проти клопотання адвокатів.



Протягом дня десятки людей повідомили про готовність узяти Стерненка на поруки. Також під будівлею суду зібралася акція на його підтримку.



17 червня громадський активіст Сергій Стерненко повідомив про намір оскаржувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який йому призначив Шевченківський суд Києва за клопотанням прокурора.



Увечері 15 червня суддя Володимир Бугіль задовольнив клопотання прокурорів і обрав Стерненкові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем реєстрації на 60 діб. Згодом суд змінив адресу запобіжного заходу активістові Сергієві Стерненку на фактичну адресу його проживання.