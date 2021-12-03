Справа Стерненка: захист намагається довести політичний характер обвинувачення

У суді про напад на одеського політичного активіста Сергія Стерненка і вбивством ним одного з нападників адвокати розпочали долучення доказів з огляду відео й документів. На думку захисту, вони доводять упередженість слідства і політичний характер справи. За словами Стерненка, вони зробили це в тому числі для того, щоб суд міг оцінити і докази обвинувачення, і докази захисту в цілісному контексті.

«Суд має усвідомлювати, що це кримінальне провадження опинилося в суді не тому, що, на думку прокуратури, я себе якось неправильно захищав, а тому, що була зовсім інша мотивація. Вона полягала в тому, щоб за будь-яку ціну засудити Сергія Стерненка – вручити мені підозру, а потім засудити. Заяви генерального прокурора України щонайменше про це свідчили», – заявив обвинувачений.

Прокуратура вважає його винним у навмисному вбивстві Івана Кузнецова – той разом із Андрієм Ісайкулом напали на активіста в травні 2018 року. Сам Стерненко стверджує, що його дії вкладаються в межі необхідної самооборони. Він використав ніж проти нападників і завдав обом поранень – одному з них смертельних.

Засідання 3 грудня стало першим, на якому захист розпочав долучення доказів. До цього впродовж року свої докази долучало обвинувачення.

Один із адвокатів Стерненка Масі Найєм звернувся із проханням долучити до справи висновок тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України про здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017–2018 років.

Стерненко також попросив долучити до справи відмову колишнього очільника групи прокурорів у справі – Андрія Родіонова, який не став підписувати Стерненку підозри.

Захист також попросив суд заново вивчити уривок зі стріму Сергія Стерненка – той запустив його після нападу. Адвокати наполягали на цьому ще декілька засідань тому на доповнення до аргументів обвинувачення – це відео є у справі. На відеозапису можна побачити, що годинник тримається на пораненій руці Стерненка після нападу. Годинник раніше досліджували в залі суду, і ремінець годинника був розірваний. Це важливо, оскільки в одній із експертиз стверджується, що саме по надрізах на ремінці годинника, а також по напрямках поранень на руці можна дійти висновку, що Стерненко сам завдав собі поранення і порізав годинник. «В експертизі зазначено, що на ремінці є два пошкодження, а експерти не казали, що дійшли висновку про характер поранення лише з того, що ремінець був пошкоджений, а через напрямки поранення», – заявила прокурорка Ірина Купріна.

Представник потерпілої, дружини загиблого Кузнецова, Богдан Бівалькевич також заявив, що в експертизі йдеться про те, що на ремінці є пошкодження, а зламатися сам ремінець міг і під час зберігання доказів. Суд заявив, що візьме до уваги побачене на відео. Наступне судове засідання заплановане на 10 грудня. Адвокати Стерненка висловили сподівання, що долучать усі свої докази впродовж трьох-чотирьох місяців.