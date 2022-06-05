Зеленський: українці памʼятатимуть режисера Мантаса Квядаравічуса, який зняв фільм про Маріуполь

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять литовського кінорежисера Мантаса Кведаравічюса, який зняв фільм про Маріуполь.

«Важливо нести правду. Важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити. Українці памʼятатимуть литовського кінорежисера Мантаса Квядаравічуса як людину, яка була саме такою. Він дійсно достойний «Золотого лебедя». Він цінував життя та завжди чітко висловлювався проти того, що загрожує життю, на його погляд. А це був дуже уважний погляд», – сказав Зеленський під час звернення до гостей та учасників Литовської національної кінопремії Sidabrinė gervė у Вільнюсі.



«Дуже прошу, щоб ваш погляд був таким же уважним, щоб ви так само підтримували життя, і щоб пам’ятали про Україну, Маріуполь і про те, що ця війна, яка забрала життя Мантаса, війна Росії проти України, повинна закінчитися. Закінчитися якнайшвидше», – додав він.

Литовський кінорежисер Мантас Кведаравічюс зняв фільм про Маріуполь – «Маріуполіс 2». Він загинув на початку квітня 2022 року в Маріуполі.