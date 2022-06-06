«Щогодини контрнаступи можуть змінити ситуацію в Сєвєродонецьку» – Гайдай прокоментував заяву Бутусова

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у спеціальному ранковому інформаційному ефірі Радіо Свобода прокоментував заяву журналіста Юрія Бутусова, що інформація про звільнення 50% Сєвєродонецька «не відповідає дійсності».

За його словами, бої в місті проходять динамічно і важко, а ситуація може змінюватися кожної години.

«Якщо людина приїжджає через дві доби після певної інформації і намагається її зрівняти з тим, що було позавчора або навіть вчора – звісно, інформація може різнитися. Кожної години, зранку, вночі, вдень контрнаступи наші або ворога можуть змінити ситуацію в місті. Сєвєродонецьк достатньо невелике місто, тому ситуація динамічно змінюється. Приїхати через кілька днів, зробити фото, сказати, що інформація двох діб тому не відповідає дійсності – це взагалі нема що коментувати», – сказав Гайдай.

Гайдай додав, що українські військові контролюють промзону міста.

«На сьогодні ворог мав певний успіх у своїх контратаках. Вони кинули туди всі свої резерви. Все, що під рукою було, закинули на напрямок Сєвєродонецька», – зауважив голова ОВА.

5 червня в ефірі національного телемарафону Сергій Гайдай заявив, що протягом останніх двох днів українські війська відтісняють російські з захоплених районів Сєвєродонецька. Гайдай повідомив, що ЗСУ «зачистили» половину Сєвєродонецька від російських військ.

Близько опівночі 5 червня журналіст та головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав у Фейсбуці, що останній час часто знаходиться в Сєвєродонецьку та околицях, і здивований заявами керівників стосовно оперативної обстановки на Луганщині.

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«У день візиту президента Зеленського на Луганщину голова ВА Гайдай заявив про наступ та звільнення 50% міста. На жаль, ця інформація не відповідає дійсності», – написав журналіст.

За інформацією голови ОВА, російські війська до 10 червня намагатимуться захопити Сєвєродонецьк. Він назвав ситуацію в місті «стабільно важкою».

Гайдай також нагадав, що вночі проти 5 червня російські війська зруйнували гуманітарний штаб в Лисичанську. Наразі, за його словами, штаб працює в іншому місці.

Протягом доби 5 червня російські війська обстріляли 22 населених пункти Донецької та Луганської областей.