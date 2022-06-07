Тіла загиблих на «Азовсталі» повертають додому, а штурм Сєвєродонецька триває

Тіла загиблих оборонців «Азовсталі» – повернення

Тіла захисників «Азовсталі», які раніше обміняли, доставили до Києва, повідомила Асоціація родин захисників «Азовсталі».

«Серед тіл загиблих третина – бійці полку «Азов», належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовується», – повідомили у асоціації.

Патронатна служба полку та лікарі здійснили огляд та опис тіл. Зазначається, що судмедекспертиза може тривати до трьох місяців. Буде також проведено процедуру упізнання за участю родичів загиблих.

Як проходив обмін тіл з російською стороною та коли чекати обміну живих захисників Маріуполя? Говоримо про це із Сандрою Кротевич, сестрою полоненого майора Богдана Кротевича, начальника штабу, першого заступника командира полку «Азов».

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