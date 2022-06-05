ЗСУ «потужно чинять опір» окупантам у Сєвєродонецьку – Маляр

Українські війська «потужно чинять опір» окупантам у Сєвєродонецьку, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



«Там гаряче, бої тривають… Єдине, що ми можемо точно говорити – ЗСУ потужно чинять опір, бо інакше місто б вже перейшло під контроль російських військ. Ми можемо сказати, що там задіяні дуже професійні українські підрозділи. По-третє, росіяни рухаються за своїм планом – вони хотіли вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей, але поки що вони в строки не вкладаються і реалізувати їм цей план не вдається», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Ганна Маляр зауважила, що, оскільки в Сєвєродонецьку тривають бої, некоректно говорити про те, яку частину міста у відсотковому співвідношенні контролюють війська РФ. За її словами, ситуація є динамічною.

Раніше 5 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що протягом останніх двох днів українські війська відтісняють російські з захоплених районів Сєвєродонецьк. За його словами, російські війська контролювали 70 відсотків міста, але протягом останніх двох днів їх відкинули, місто зараз поділене умовно навпіл.

За даними Генерального штабу ЗСУ на ранок 5 червня, російські війська продовжують штурм Сєвєродонецька, вони контролюють східну частину міста.