Російські спроби штурму біля Світлодарська та Вуглегірської ТЕС були безуспішними – Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку з боку військ РФ були спроби штурму біля Світлодарська та Вуглегірської ТЕС, але вони – безуспішні, повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

«Біля Нагірного наші захисники завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. Після невдалої спроби штурму, ворог відійшов на позиції, що займав раніше», – йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не вели.



На Слов’янському напрямку війська РФ готуються до наступу на місто Слов’янськ. Обстріляли райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

На Сєвєродонецькому напрямку, за даними Генштабу, російські війська обстрілювали підрозділи українських військ та цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіно.

На Харківському напрямку противник веде бої з метою утримання зайнятих рубежів, продовжує обстріли українських військ, мінує місцевість, додають у Генштабі.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 28 травня заявили, що після завершення битви за Сєвєродонецьк, незалежно від того, на чиєму боці буде місто, російський наступ на оперативному та стратегічному рівнях, найімовірніше, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські війська.