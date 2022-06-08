Чому відбулась окупація півдня, наразі відповісти не можна – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що наразі немає остаточної відповіді на питання про те, чому відбулась окупація південних областей України. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

«Питання доволі складне. У нас було засідання РНБО з цього приводу по прикордонних областях (йшлося про Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку області)... На сьогоднішній день остаточної відповіді немає. Але без цієї відповіді нам буде надалі дуже складно. Тому ми обов’язково отримаємо відповідь про те, чому так сталося та хто приймав ті чи інші рішення», – наголосив він.

За словами Данілова, наразі першочергове завдання України – дати військову відповідь російській армії.

«Зараз війна і зараз пріоритет – відповідати ворогу на війну. Звичайно, зараз можна перейти у цю частину (пошуку відповідей на питання, як відбулася окупація півдня – ред.), але потім почнуться звинувачення і політичні процеси. А питання політики зараз поставлене на певну паузу, тому що нам треба побороти ворога. І тут ми маємо бути єдині», – зазначив секретар РНБО.

Наразі російські війська контролюють частини Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.