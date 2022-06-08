Росіянин в лавах ЗСУ: інтерв'ю із колишнім офіцером ФСБ

У 2016 році, вже після демобілізації, він, за даними СБУ, вцілів після замаху на своє життя, тож вирішив облишити військову кар’єру задля ресторанного бізнесу. Допоки 24 лютого 2022 знову не взяв до рук зброю.

Кореспондент Радіо Свобода Тарас Левченко розпитав у колишнього офіцера ФСБ, які, на його думку, методи російські спецслужби роками використовують в Україні? Та чому навіть після отриманого наприкінці березня поранення у боях за Ірпінь, Бучу та Гостомель, а також незавершеної реабілітації, Ілля Богданов знову хоче повернутися на фронт: захищати Україну?