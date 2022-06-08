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Росіянин в лавах ЗСУ: інтерв'ю із колишнім офіцером ФСБ

Росіянин в лавах ЗСУ: інтерв'ю із колишнім офіцером ФСБ
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Росіянин в лавах ЗСУ: інтерв'ю із колишнім офіцером ФСБ

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Ілля Богданов до 2014 року жив у Росії і служив у ФСБ. Однак потім приєднався до лав добровольчих підрозділів Збройних сил України, і зокрема брав участь у боях за Донецький аеропорт.

У 2016 році, вже після демобілізації, він, за даними СБУ, вцілів після замаху на своє життя, тож вирішив облишити військову кар’єру задля ресторанного бізнесу. Допоки 24 лютого 2022 знову не взяв до рук зброю.

Кореспондент Радіо Свобода Тарас Левченко розпитав у колишнього офіцера ФСБ, які, на його думку, методи російські спецслужби роками використовують в Україні? Та чому навіть після отриманого наприкінці березня поранення у боях за Ірпінь, Бучу та Гостомель, а також незавершеної реабілітації, Ілля Богданов знову хоче повернутися на фронт: захищати Україну?

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