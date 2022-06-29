Голова розвідки США назвала три можливі сценарії розвитку війни Росії проти України

Американські спецслужби бачать три можливі сценарії розвитку війни Росії проти України, найімовірнішим є жорсткий конфлікт, в якому російські сили лише поступово досягають успіху, але не досягають мети президента Росії Володимира Путіна. Про це заявила голова Національної розвідки США Авріл Хейнс, яку цитує агенція Reuters.



Інші сценарії включають великий прорив Росії або успіх України у стабілізації лінії фронту, можливо, з досягненням невеликих успіхів поблизу окупованого Херсона та інших районів південної України.



«Коротко кажучи, ситуація залишається досить похмурою», – сказала Хейнс.

За її словами, Путін все ще хоче захопити більшу частину України.



«Ми продовжуємо перебувати в ситуації, коли ми дивимося на президента Путіна і вважаємо, що він має ті самі політичні цілі, як і раніше, тобто він хоче завоювати більшу частину України», – заявила вона.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Приблизно тоді ж у Генштабі ЗСУ заявили про зміну тактики військ РФ і зосередження їх на наступальних діях на східному і південному напрямках.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Росія війну в Україні називає «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».