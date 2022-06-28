На Харківщині ЗСУ вибили окупантів з трьох населених пунктів – Генштаб ЗСУ

Українські війська відбили штурм і змусили російські війська відійти в районах населених пунктів Дементіївка, Довгалівка та Залиман на Харківщині, повідомляє у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За даними штабу, на Слов’янському напрямку українські війська зупинили російський штурм в напрямках сіл Долина та Мазанівка, війська РФ відійшли.
«Артилерійські обстріли з боку противника фіксувалися в районах населених пунктів Адамівка, Краснопілля, Долина, Дібровне, Барвінкове, Мазанівка, Богородичне, Грушуваха, Курулька та Велика Комишуваха. Ворожі БпЛА діяли в районі села Дібровне», – йдеться у повідомленні.
На Краматорському напрямку війська РФ активних дій не вели, з реактивних систем залпового вогню обстрілювали територію біля Маяків, Слов’янська, Званівки, Серебрянки, Переїзного і Золотарівки.
На Лисичанському напрямку, за даними генштабу, противник обстрілював із мінометів та ствольної артилерії райони Лисичанська та Вовчоярівки, не припиняє спроб взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. Вів наступ у напрямку населеного пункту Спірне – успіху не мав, відійшов.
На Бахмутському напрямку російські війська із ствольної та реактивної артилерії обстрілювали населені пункти Берестове, Білогорівку, Бахмут, Клинове, Вершина, Новолуганське, Травневе та Зайцеве. Завдали ракетно-авіаційного удару по району Шумів.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках війська РФ обстрілювали із артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Марʼїнка, Новомихайлівка, Вугледар, Шевченко, Времівка, Зелене Поле, Полтавка, Гірке, Староукраїнка, Залізничне, Оріхів, Кам’янське. Російські вертольоти Ка-52 завдали ударів поблизу Авдіївки.
На Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Велика Костромка, Трудолюбівка, Широке, Кобзарці, Любомирівка, Благодатне, Кульбакіне, Шевченкове, Посад-Покровське та Степова Долина. Зафіксовані російські авіаудари поблизу Потьомкиного, Великого Артакового та Олександрівки.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих – щонайменше 321 дитина. Це дані до півночі 23 червня. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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