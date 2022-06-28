Ситуація з тактикою бойових дій у Лисичанську є кращою, ніж в Сєвєродонецьку – Власенко

Ситуація з тактикою бойових дій у Лисичанську є кращою, ніж в Сєвєродонецьку. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

«По рельєфу місцевості Лисичанськ – панівна висота. Частину Лисичанська перекриває ще й Сіверський Донець. Це теж нам в плюс. Але росіян дуже багато, дуже потужно працює авіація, артилерія, вони широким фронтом намагаються штурмувати Лисичанськ, тому ситуація дуже складна, але з точки зору тактики бойових дій у Лисичанську краща ситуація, ніж в Сєвєродонецку», – зазначив Власенко.

За його даними, найгарячішими точками Луганщини наразі є дорога між Лисичанськом і Бахмутом, Лисичанський нафтопереробний завод і територія навколо Лисичанська у районі Білої гори.

«Найзапекліші бої наразі відбуваються у районі Верхньокам'янки. На нафтопереробному заводі Лисичанському росіяни намагаються розширити плацдарм для атаки на Лисичанськ. Окрім того, НПЗ їх цікавить з точки зору перерізання автодороги Бахмут-Лисичанськ», – пояснив він.

28 червня британська розвідка повідомила, що російські сили на Донбасі дедалі більше «виснажуються», а їхня боєздатність погіршується – це ситуація, яка «ймовірно, є нежиттєздатною в довгостроковій перспективі».

За інформацією голови луганської ОВА Сергія Гайдая, Лисичанськ – останній форпост Луганщини. Тривають бої навколо міста з різних боків.