Війська РФ з «Ураганів» обстріляли жителів Лисичанська, які набирали воду, є жертви – Гайдай

Російські війська з РСЗВ «Ураган» обстріляли мирних жителів Лисичанська, які набирали воду, – загинули восьмеро людей, ще 21 людина поранена, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ «Ураган». Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську», – написав він у телеграмі.

За даними очільника Луганської ОВА, станом на 29 травня, від початку масштабного вторгнення Росії в області загинули 332 цивільні особи.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.