Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє про «пік бойових дій» біля Лисичанська.



«Лисичанськ постійно обстрілюється великими калібрами, на околицях тривають бої. РФ намагається штурмувати постійно – величезну кількість техніки і людей стягнули. Обстріли і атаки не припиняються. Траса «Лисичанськ-Бахмут» через обстріли не використовується. Зараз просто пік бойових дій – щільність обстрілів захмарна...Дуже щільні обстріли і вони гатять з усього, що в них є», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Гайдай повідомив, що російська авіабомба влучила в склад з гуманітарною допомогою в одному з населених пунктів Луганщини – є руйнування, але жертв немає.

28 червня в ефірі Радіо Свобода голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко заявив, що найгарячішими точками Луганщини наразі є дорога між Лисичанськом і Бахмутом, Лисичанський нафтопереробний завод і територія навколо Лисичанська у районі Білої гори.

28 червня британська розвідка повідомила, що російські сили на Донбасі дедалі більше «виснажуються», а їхня боєздатність погіршується – це ситуація, яка «ймовірно, є нежиттєздатною в довгостроковій перспективі».

За інформацією голови луганської ОВА Сергія Гайдая, Лисичанськ – останній форпост Луганщини. Тривають бої навколо міста з різних боків.