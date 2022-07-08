Війська РФ наступають у напрямку Веселої Долини і біля Спірного на Бахмутському напрямку – Генштаб

Російські військові на Бахмутському напрямку наступають в напрямку Веселої Долини і в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають, повідомляє в ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

На цьому напрямку війська РФ вели обстріли з мінометів, ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Спірне, Івано-Дар’ївка, Берестове, Покровське, Вершина, Володимирівка, Опитне, Торецьк, Зайцеве, Кодема, Клинове та Нью-Йорк, завдали авіаційних ударів поблизу Вершини і Вуглегірської ТЕС, йдеться в повідомленні.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснювали «вогневий вплив із артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепіль, Мазанівка, Долина, Червоне, Дібрівне, Богородичне й Адамівка. В районі Богородичного завдали ворогу втрати, під час його чергової спроби наступу та відкинули окупантів назад», вказують у Генштабі.

На Краматорському напрямку, як кажуть у командуванні, російські військові обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки і Роздолівки.

«Ворог вів наступ в напрямку Верхньокам’янського, має частковий успіх», – йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку, за даними Генштабу, російські війська продовжують ведення оборонних дій, здійснювали обстріли з артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків у районах населених пунктів Харків, Микільське, Леб’яже, Уди, Дементіївка, Верхній і Старий Салтів, Петрівка, Руські Тишки і Байрак, завдали авіаудару неподалік Петрівки.

У командуванні зазначили, що українські військові «рішуче придушили» спробу штурму в напрямку Дементіївки.

«На Авдіївському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках тривають перестрілки вздовж лінії зіткнення із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаударів неподалік Василівки, Авдіївки, Новоселівки, Веселого та Новомихайлівки», – йдеться у зведенні.

На Південнобузькому напрямку, за даними Генштабу, загарбники зосереджують свої зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив виданню The Wall Street Journal, що Україні потрібні ще десятки систем HIMARS, щоб змістити лінію фронту на сході України.



За його словами, наразі в Україні є дев’ять HIMARS і подібних систем залпового вогню, наданих США та союзниками.

7 липня на зустрічі з керівниками фракцій Держдуми РФ Володимир Путін сказав, що Росія поки що не робила серйозних дій у ході «спецоперації» в Україні (так у Росії називають повномасштабну війну).