Влада повідомила про звуки вибухів на Київщині

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про звуки вибухів на Київщині.

«Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють», – написав він у телеграмі в ніч на 25 серпня.

Кулеба закликав не нехтувати сигналом безпеки і переходити в укриття.

Вдень 24 серпня голова Київської ОВА повідомляв, що жителі деяких районів Київщини могли чути роботу ППО в сусідній області.

Влада попереджала, що українці мають бути вкрай обережними, оскільки до Дня Незалежності війська РФ можуть готувати жорстокі атаки. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.

У День Незалежності України 24 серпня було оголошено рекордні 189 сповіщень про повітряну тривогу – такі дані застосунку «єТривога», який відстежує мапу повітряної тривоги в Україні.