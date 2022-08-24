Влада пояснила, що жителі деяких районів Київщини могли чути звуки вибухів

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що жителі деяких районів Київщини могли чути роботу ППО у сусідній області.



«За підтвердженими даними в Черкаській області під час попереднього сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київщини», – написав він у телеграмі.



Олексій Кулеба закликав зберігати спокій та довіряти офіційним джерелам інформації.



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