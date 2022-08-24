Військові пояснили звуки вибухів на Чернігівщині збиттям двох російських безпілотників

У Чернігівській області в середу українські військові збили два російські безпілотники, повідомили в Оперативному командуванні «Північ».

Згідно з повідомленням, станом на 21:00 у Чернігівській області сім разів звучала сирена про ракетну небезпеку.

«У цей період активно працювали сили та засоби протиповітряної оборони, через що мешканці могли чути вибухи. У результаті роботи ППО, близько 15:30 було збито ворожий безпілотний літальний апарат. Приблизно о 17:00 був збитий ще один БПЛА. Обидві «пташки» – ймовірно, що це російські «Орлани» – українські військові приземлили у Чернігівському районі за кількадесят кілометрів від обласного центру», – повідомили військові.

Повідомляється, що російські війська вели обстріли прикордонних районів області. Зокрема, вісім «приходів» з міномета 120 мм зафіксовано в районі населеного пункту Гірськ Корюківського району. 12 вибухів в районі населеного пункту Кам’янська Слобода Новгород-Сіверського району. У результаті обстрілу сталася пожежа лісового масиву, розповіли в Оперативному командуванні «Північ».

Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила, наголосили військові.

Упродовж дня, коли Україна відзначає День Незалежності, по всій території з високою частотою оголошується повітряна тривога. Один з найбільших наразі ударів завдано по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області, де, за даними президента Володимира Зеленського, загорілося чотири пасажирських вагони, загинуло щонайменше 15 людей і близько 50 зазнали поранень.