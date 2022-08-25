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Військові РФ завдали ракетного удару по одній із громад на Київщині – ОВА

Російські ракети, запущені по території України з Бєлгородської області Росії, які було видно на світанку в Харкові, 15 серпня 2022 року (ілюстративне фото)

Російські військові в ніч на 25 серпня завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київщини, зафіксовано два «прильоти», повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Жертв і поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі й руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні. Обстеження атакованої території триває», – навів Кулеба уточнені дані.

За його словами, інші вибухи, що чули жителі регіону – робота української протиповітряної оборони.

Раніше голова ОВА повідомив про звуки вибухів на Київщині, але подробиць тоді не навів.

Влада попереджала, що українці мають бути вкрай обережними, оскільки до Дня Незалежності війська РФ можуть готувати жорстокі атаки. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.

У День Незалежності України 24 серпня було оголошено рекордні 189 сповіщень про повітряну тривогу – такі дані застосунку «єТривога», який відстежує мапу повітряної тривоги в Україні.

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