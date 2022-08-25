У День Незалежності більшість російських літаків імітували ракетні удари – Повітряні сили ЗСУ

У День Незалежності України 24 серпня більшість російських літаків імітували ракетні удари, з 200 російських літаковильотів було вісім ракетних ударів, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Вчора у ворога було завдання тримати всю Україну в напрузі. Було до 200 літаковильотів. Вони здійснювали багато прольотів з імітацією ракетних ударів. Вчора було завдано вісім ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 ракетами Х-22. Це радянська ракета, яка є не досить точною, але руйнівною», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



Юрій Ігнат пояснив, що високошвидкісним ракетам, які запускають з повітряних платформ, українські сили ППО не можуть ефективно протидіяти.



Тому, як наголосив речник Повітряних сил, Україна потребує посилення ППО.

У День Незалежності України 24 серпня було оголошено рекордні 189 сповіщень про повітряну тривогу – такі дані застосунку «єТривога», який відстежує мапу повітряної тривоги в Україні.​

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що російські військові у День Незалежності обстріляли 58 населених пунктів України.