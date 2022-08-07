Речник Повітряних сил ЗСУ розповів, які типи літаків можуть «суттєво допомогти» в деокупації територій України

Багатоцільові винищувачі можуть «суттєво допомогти» в деокупації територій України, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Нам літаки треба вже зараз і сьогодні. Які потрібні літаки? Нам потрібно деокупувати наші території і контролювати весь повітряний простір нашої держави. Тому багатоцільові винищувачі є тією зброєю, яка допомогла б суттєво для деокупації наших територій як в роботі по повітряних цілях, так і по наземних. Багатоцільові винищувачі західних зразків мають сучасне озброєння, сучасні радари», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, українські пілоти змогли б ефективно застосовувати такі винищувачі.



Юрій Ігнат додав, що російська авіація не залітає в повітряний простір України вже третій місяць



Сьогодні в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ.

З цієї нагоди президент України Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, і членам родин загиблих Героїв, а також інші державні нагороди. Церемонія відбулася на подвір’ї Маріїнського палацу в місті Києві.

Він наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія намагалася встановити контроль над українським небом, але навіть маючи технічну перевагу, не змогла цього зробити завдяки «всім, хто боронить повітряний простір України». Володимир Зеленський висловив впевненість, що Повітряні сили ЗСУ стануть «одними з найсучасніших і найтехнологічніших» у світі.