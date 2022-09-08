Білорусь почала не анонсовані завчасно військові навчання біля кордонів із Польщею

Представники оборони Білорусі оголосили про початок військових навчань біля західного кордону російського союзника з членом ЄС Польщею та на сході.

8 вересня Міноборони повідомило, що його війська тренуватимуться «звільняти тимчасово захоплену ворогом територію» та відновлювати контроль над прикордонними районами.

За заявою відомства, маневри триватимуть на військових полігонах у Бресті, поблизу західного кордону з Польщею, а також у районах навколо столиці Мінська та Вітебська на північному сході Білорусі.

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У міністерстві не повідомили, скільки військовослужбовців задіяно, але повідомили, що «кількість військ, які беруть участь у командно-штабних навчаннях, задіяне озброєння та військова техніка не перевищують рівня, який підлягає обов’язковому повідомленню згідно з Віденським документом 2011 року».

Режим Лукашенка дозволив російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.