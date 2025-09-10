«Наш зв’язок зі світом»: як квіти та звірі Марії Примаченко допомагають Україні у війні з РФ

Ви можете прослухати цей текст, ми озвучили його за допомогою штучного інтелекту:

Сім скульптур-велетнів у центрі Києва уособлюють сучасне переосмислення відомих образів із творів української художниці Марії Примаченко Марія Примаченко (Приймаченко) – українська художниця, знана у світі представниця «наївного мистецтва». Її твори експонувалися у Франції, Канаді, Польщі, Німеччині та в інших країнах.



Народилася Примаченко у 12 січня 1909 року у селі Болотня на Київщині. В дитинстві вона перенесла поліомієліт, все життя пересувалася на милицях.

Марія Приймаченко почала творчий шлях із розпису власної хати. Її розпис вразив сусідів і вони почали запрошувати Марію розписувати їхні домівки.

Так з'явилися дивовижні звірі, птиці і квіти Марія Примаченко. Подивитися на них приїжджали не лише художники СРСР, а й з країн Варшавського договору.

Про Примаченко дізналися у світі. Протягом 1930-1980-х років відбулося близько 60 виставок творів Марії Приймаченко.

Художниця створила понад 800 картин. Понад 600 з них зберігаються в Київському музеї українського народного декоративного мистецтва.

Її картини також є у галереях Франції, Болгарії, Австрії, Угорщини, Канади, Білорусі, Бельгії, Данії, Швеції, Португалії, Польщі, Прибалтики, Узбекистану, Казахстану, Чехії, Грузії.

Музей Примаченко у Іванкові на Київщині, де теж були її картини, згорів 28 лютого 2022 року внаслідок російського ракетного удару на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.. Вони створені американським дуетом митців CHIAOZZA у співпраці з громадською організацією Ukraine WOW, Prymachenko Family Foundation та мережею мультимаркетів «Аврора».

Давні образи дерев, рослин і міфічних звірів опинилися під загрозою втрати через агресію РФ. Проте вони сьогодні здатні виконати важливу для України місію під час її протистояння збройній агресії РФ, впевнені автори проєкту.



Десятки робіт української майстрині «наївного мистецтва» Марії Примаченко могли бути втрачені назавжди через повномасштабне вторгнення РФ до України. Їх дивом вдалося врятувати з історико-краєзнавчого музею на Київщині, який загорівся внаслідок російського обстрілу Музей в Іванкові Вишгородського району Київщини загорівся внаслідок російського ракетного обстрілу 28 лютого 2022 року. Гасити було нікому, навколо вточилися вуличні бої із загарбниками. Музей згорів. Україна тоді втратила понад 20 робіт Марії Примаченко, повідомила директорка Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко. Іванківський район пробув в окупації 36 днів. Окрім музею, в Іванкові російські війська також понівечили музичну школу й будинок культури. «Це спланований удар по нашій національній ідентичності», – заявив тогочасний міністр культури Олександр Ткаченко..

Сьогодні образи, створені Марією Примаченко, не лише збережені, а й переосмислені американськими митцями та стають частиною культурної дипломатії України за кордоном.

Велетні посеред Києва

На Контрактовій площі у столиці встановлені сім пневматичних скульптур від трьох до семи метрів заввишки.

Їх створив відомий американський дует митців Адам Фрезза й Террі Чао (CHIAOZZA), переосмисливши відомі образи з картин Марії Примаченко: червону квітку, горошок, дерево, сонях, птаха, синього та жовтого звірів.

Це пневматичні скульптури зі спеціальної тканини, стійкої до погодних умов. Для інсталяції обрали саме такі матеріали, оскільки вони дешеві і прості для транспортування.



Кожна скульптура має власну історію.

Наприклад, зображенням гороху, що в'ється, Марія Примаченко асоціювала родинний зв'язок, бо цю рослину любив вирощувати вдома її брат, пояснюють автори проєкту.

Червоні квіти – найчастіше маки – у творчості Марії Примаченко символізували тих, хто віддав життя, захищаючи інших. Це присвячувалося військовим та ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

Ці відомі образи з робіт Марії Примаченко можуть стати важливим інструментом для донесення української культури міжнародній спільноті мовою митців, яких там полюбляють. Така культурна дипломатія покликана підсилити позицію України у світі під час повномасштабного вторгнення РФ, вважають організатори інсталяції.

Від IKEA до «Аврори»

«Коли з'явилась ідея переосмислити творчість Марії Примаченко, ми шукали митців, яким це може бути цікаво. І так ми і прийшли до американського дуету CHIAOZZA.

Для нас було великим щастям побачити, як швидко CHIAOZZA відреагували на наш запит, як вони захопилися творчістю Марії Примаченко. Вони навіть записали англійською аудіогід, який пояснює значення образу кожної фігури», – розповіли у Ukraine WOW.

Дует CHIAOZZA співпрацював з відомими світовими брендами, серед яких – Hermès, IKEA та Nike. В Україні їхні роботи над образами Марії Примаченко лягли в основу лімітованої серії товарів мережі мультимаркетів «Аврора», які планують презентувати наприкінці вересня.



«Такі проєкти трапляються тоді, коли бізнес інвестує у культуру. Нам є чим пишатись і що поширювати. Ми дуже раді тому, що можемо транслювати нашу культуру через сучасне мистецтво», – заявила журналістам бренд-директорка мережі мультимаркетів «Аврора» Поліна Лєндал.



Прибуток від продажу цих товарів обіцяють спрямувати на підтримку українських музеїв.

Вартість інсталяцій у Ukraine WOW не розголошують, зазначаючи, що це українське виробництво «є досить доступними».

«Завдання – сточити камінь»

Після Контрактової площі у Києві інсталяції їх покажуть в рамках виставки Ukraine WOW на Залізничному вокзалі столиці. Далі їхній показ планують у США, зокрема, у Нью-Йорку.



«Цей проєкт поєднує минуле – історичну спадщину – і сьогодення у співпраці з сучасними митцями, чиї роботи представлені у різних куточках світу. Кожен символ має свою історію. І ми дуже раді, що ця інсталяція після виставки в Україні поїде світом, щоб розповідати про наших митців і нас – українців. Це дуже важливо, бо це про емоційні зв'язки нас зі світом», – розповіла співзасновниця Ukraine WOW Юлія Соловей.

Твори Марії Примаченко сьогодні є інструментом, щоб говорити про Україну і українську культуру у світі, вважає співзасновниця Ukraine WOW Ярослава Гресь.



«Ми говоримо не лише про популяризацію Марії Примаченко, а про посилення позиції України. Що більше людей знають, що таке українська культура, тим краще для України. Зараз у світі вже набагато більше знають про українців, ніж це було до 2022 року. Але поза цим ще потрібно відкривати більше сенсів про Україну, які роблять її сильнішою. Голлівудська актриса Шерон Стоун постила ролик про українського художника, був відтворений «Щедрик» на тих сценах, на яких він звучав 100 років тому, або коли Олександр Усик піднімає шаблю гетьмана Мазепи над головою після боксерського поєдинку. Кожна ця крапля точить камінь. Наше завдання – сточити цей камінь», – заявила вона Радіо Свобода.

Марію Примаченко (1909-1997) називають представницею «наївного» мистецтва. Все життя вона прожила у рідному селі Болотня на Київщині. Майстриня не здобула через хворобу середньої освіти, змогла закінчити лише чотири класи. Але Примаченко навчалася у Школі народних майстрів у Києві, вона зуміла виробити власний стиль. Намалювала тисячі малюнків і композицій. У 1937 році на всесвітній виставці в Парижі твори Марії Примаченко були відзначені золотою медаллю. Попри важку хворобу, через яку майже не ходила, Марія Примаченко надалі малювала. Відійшла у вічний світ 18 серпня 1997 року, на 89-му році життя.