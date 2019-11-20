(Друкуємо мовою оригіналу)

Паспорта жителям оккупированный территорий выдают гораздо проще и быстрее, чем остальным кандидатам в российское гражданство. Об этом рассказывают очевидцы.

Каждый день оккупированного Луганска выезжают 7 специальных рейсов в сторону неподконтрольной Киеву части украинско-российской границы. Радио Донбасс.Реалии поговорило с одной из пассажирок такого автобуса о деталях поездки и процедуре выдачи паспорта России. Вот ее рассказ.

– Всего из Луганска в Новошахтинск отправляется семь рейсов в день – каждый час с 6 утра до 12 дня включительно. Везут людей большие, комфортабельные автобусы с табличкой «Международные перевозки». Автобусы отъезжают от эстакады ЖД вокзала. За один рейс отправляется 50 человек, а также водитель, медработник и сопровождающий группы из так называемой «милиции». У «милиционера» пофамильные списки тех, кто едет. Билет на рейс в кассе могут купить только те, кто состоят в списке. Стоимость – 450 рублей (170 грн).

После отправления «милиционер» кому-то позвонил и отчитался, что рейс на 9 утра выехал



Я ехала тем рейсом, что отправлялся в 9 утра. Когда все сели в автобус, сотрудник «милиции» сделал перекличку, и автобус отъехал в 8:57, никого не ожидая. После отправления «милиционер» кому-то позвонил и отчитался, что рейс на 9 утра выехал. Так же – и на обратном пути.

Оккупированная граница: «Смотрят лишь вещи, багажный отсек и дно автобуса»

Дорога до КПП Должанский заняла 2 часа. Конечно, краснодонская трасса в очень плохом состоянии: сделан ямочный ремонт среднего качества и его явно недостаточно. Мы проезжали возле Свердловска, и лишь там укладывали новую дорогу. Но в целом – все печально. Со стороны «ЛНР» мы прошли КПП Должанский очень быстро. Людей там мало. Таможенный контроль занял час. Телефоны не проверяют, смотрят лишь вещи, багажный отсек и дно автобуса. Все очень быстро, из автобуса не выходили, пограничники (или кто они?) заходили сами в салон, собирали у всех паспорта. Все пассажиры ехали с красными паспортами, понятно, что это так называемые паспорта «ЛНР» – российский же ещё не получили. Синий (украинский – ред.) паспорт был только у медработника и у водителя, чем они очень меня удивили. Луганские «пограничники» ничего так отреагировали – спокойно, а вот в Новошахтинске смотрели на этот синий паспорт квадратными глазами, как-будто они террористы. Но промолчали.

Путь из Луганска до Новошахтинска занял 3 часа



В общем, путь из Луганска до Новошахтинска занял 3 часа. После контрольного пункта – сразу город. В 9 утра мы выехали, в 12 дня уже были возле Федеральной миграционной службы (ФМС). Находится она на окраине города, специально отремонтированная и открытая для Донбасса. Раньше в этом здании был ночной клуб, его закрыли и все переделали под ФМС, чтобы принимать людей из Луганска. ФМС огорожена железным 1,5-метровым забором, закрытым на замок. Вход внутрь только по спискам. Если считать, что за день прибывают 7 рейсов по 50 человек, соответственно в день они обслуживают 350 человек.

Внутри ФМС брали отпечатки пальцев, мы дали присягу, потом – поздравление и на выход



Когда мы припарковались возле этого ФМС, перед нами стояло еще 2 автобуса, так что вынуждены были ждать аж до 15:10. В 15:10 все 50 человек из нашей группы построились. Всю группу обслужили очень быстро – за час и 20 минут. В 16.30 мы были уже свободны. Внутри ФМС брали отпечатки пальцев, мы дали присягу, потом – поздравление и на выход.

«Оформить документы в РФ очень трудно – но для жителей ОРДЛО все иначе»

Из 50 человек троим паспорта не выдали. Далеко не все их получают. С двумя из них я успела пообщаться – это мать и сын. Женщина была очень расстроена, возмущалась. Они живут в посёлке Молодогвардейское, а в их паспортах сделали ошибку и указали местом рождения – Молодогвардейск. Теперь им придётся опять ждать, ехать и тратиться на поездку. В 20.00 я уже была дома. По пути назад даже паспорт не проверяли. Те, кто получили российское гражданство, конечно, счастливые и довольные. Но обошлись без селфи – физически люди устали.

Многие оставляют украинские паспорта, сетуя, что от Украины не отказываются, а некоторые еще и пенсии от нее имею



Как сказал водитель и я склонна ему верить – 80% из тех, кто ездит получать паспорта, – это люди, которые уже живут в России, работают, имеют родственников, недвижимость. С началом выдачи российского гражданства на Донбассе появилась возможность узаконить своё пребывание там и этим активно пользуются. Но, между тем, многие оставляют украинские паспорта, сетуя, что от Украины не отказываются, а некоторые еще и пенсии от нее имеют.

То ли дело здесь – тебя заводят, помогают оформить заявление на паспорт, всячески идут навстречу



В моей группе была одна женщина, которая сама родилась в Луганске, а родители у неё из России. Она тут жила, а потом вышла замуж за петербуржца и с того момента живет на два города – то в Питере, то в Луганске. По ее словам, очень трудно оформить документы в РФ – гражданство или хотя бы вид на жительство. Говорит: «Приходишь – там страшные очереди, что человек даже не может написать заявление. Если допускаешь хоть одну ошибку, его перечеркивают и посылают приходить через месяц». Так что, вот такое отношение там. То ли дело здесь – тебя заводят, помогают оформить заявление на паспорт, всячески идут навстречу.

Был один молодой врач. Рассказал, что паспорт ему для того, чтобы уехать работать в Россию



Со мной в группе ехали в основном пенсионеры, люди среднего возраста, молодежи немного. Едут со всей области, не только из Луганска. Был один молодой врач из 10-й поликлиники, где-то до 30 лет. Рассказал, что паспорт ему для того, чтобы уехать работать в Россию, так как в Луганске работать невозможно – оклад 6-7 тысяч рублей. А если у него будет гражданство, то он без проблем устроится на работу и будет получать не эти 7 тысяч, а 40, к примеру.

Если брать сразу внутренний и заграничный паспорта, то цена вопроса – 5900 рублей. Это солидная сумма для Луганска. Организован весь процесс на высоком уровне. Можно сказать, что поставлено на широкую ногу, явно не стали мелочиться. Сейчас ездят в Донецк, Новошахтинск и поговаривают, что планируется открытие третьего пункта выдачи паспортов в Гуково.

Теперь, кстати, нововведение – так называемые паспорта «ЛНР» стали делать биометрическими. Как везде, берут отпечатки пальцев, считывают радужку глаза. Очередь на сканирование пальцев уже до февраля. Ажиотаж не стихает. Но с обычными за российским паспортом ехать можно, пускают. Складывается впечатление, что Путин заинтересован выдать как можно больше паспортов нам.