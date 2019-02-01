Разделить «Компанию «Вода Донбасса» невозможно, потому что тогда она перестанет существовать – так коммунальщики комментируют заявление группировки «ДНР» о национализации системы водоснабжения. В Украине надеются на то, что СММ ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста повлияют на решение российских гибридных сил. По мнению аналитиков, раздел системы водоснабжения региона чреват тем, что без воды останутся миллионы людей.



Коммунальное хозяйство на оккупированной части Донбасса курирует представитель группировки «ДНР» Сергей Наумец: он приехал из России, там работал на Крайнем Севере. Этот человек внезапно заявил, что все готово «к переходу части коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» в собственность «республики».

«Вода Донбасса» обеспечивала водой весь регион с 2014 года

С момента захвата части Донбасса российскими гибридными силами в 2014 году водоснабжение этого региона не прекращалось. Его обеспечивала украинская компания «Вода Донбасса». Исключением были разовые случаи, когда страдали инженерные сооружения, например, Донецкая фильтровальная станция. Тогда, в 2016 году, 400 тысяч человек регулярно – по несколько дней – были без питьевой воды. Радио Свобода выезжало с бригадой фильтровальной станции на ремонт:

«Як повідомили Радіо Свобода у штабі АТО, аби відновити роботу ДФС, напередодні з бойовиками досягли домовленості про режим повного припинення вогню на цій ділянці фронту. Утім, 15 березня бойовики знову відкрили вогонь з заборонених калібрів» – это часть материала журналиста Радио Свобода Левка Стека от 15 марта 2016 года.

«Это просто невозможно – разделить водоснабжение области»

Магистральные, по полтора-два метра, трубы и водоводы в Донецкой области были построены еще в 60-е годы. Подконтрольная Украине Авдеевка и неподконтрольный Донецк питаются из одной системы. Но все они берут воду из канала «Северский Донец-Донбасс» на территории, подконтрольной Украине. Как вооруженные формирования будут «национализировать» и какую часть «Воды Донбасса» – не представляю, говорит директор департамента коммунального хозяйства Донецкой обладминистрации Лариса Гусева. Украинские чиновники узнали эту информацию из СМИ.

Невозможно вырезать часть трубы, которая обеспечивает территорию Донецкой области по обе стороны линии разграничения

«Это просто невозможно – разделить водоснабжение области, когда источник водоснабжения находится на подконтрольной Украине территории. Невозможно вырезать часть трубы, которая обеспечивает территорию Донецкой области по обе стороны линии разграничения. Возникает вопрос: как будет проводиться оплата за водоснабжение при полной невозможности заключения с боевиками финансовых договоров?» – заявила Лариса Гусева

7 из 12 тысяч сотрудников ВД работают на оккупированной территории

Компания «Вода Донбасса» (ВД) отказалась комментировать заявления группировки «ДНР». Коммунальщики мотивировали это безопасностью сотрудников, которые остались на неподконтрольной территории. Примерно 7 из 12 тысяч сотрудников ВД действительно до сих пор работают на оккупированной территории.

Главари «ДНР» заявили, что украинская компания перестала платить этим людям зарплату, долг превысил 200 миллионов рублей за 5 месяцев. Якобы именно из-за заботы об этих людях главари «ДНР» национализируют систему водоснабжения. В «Воде Донбасса» не прокомментировали это заявление.

«Со стороны России можно ожидать все​»​

В ближайшие дни ожидается визит на Донбасс Оценочной миссии ЕС по гуманитарным потребностям. Это хороший тактический момент для главарей «ДНР», чтобы сделать такое заявление по «национализации» водоводов, считает аналитик Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко. Стратегически для России Донбасс также нельзя отделять, например, от Крыма, считает аналитик.

Если говорить про Северо-Крымский канал, то не исключаю даже захвата Россией Каховки

«Все ожидают засуху на июнь-июль этого года. Со стороны России можно ожидать все, вплоть до гуманитарных интервенций военными инструментами. Если говорить про Северо-Крымский канал, то не исключаю даже захвата Россией Каховки – пункта, откуда начинается Северо-Крымский канал и где находится Каховская ГЭС. Донбасс в этом контексте – еще один инструмент легализации так называемой «заботы» от России о гражданах, живущих на неподконтрольных территориях», – считает Валерий Кравченко

Группировка «ДНР» пытается шантажировать Украину – Куць

Украина должна апеллировать к международным организациям – СММ ОБСЕ или Красному Кресту – по вопросам гуманитарной безопасности, считают аналитики. СБУ пока никак не отреагировала на заявление группировки о захвате системы водоснабжения. Руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Александр Куць расценил его как попытку шантажа Украины.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)