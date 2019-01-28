Камуфляж під «жовтими жилетами»: що бойовики з Донбасу роблять у французькому протестному русі

Військовий камуфляж під «жовтими жилетами». Уже кілька місяців у Франції не вщухають масові протести. І хоча у маніфестантів немає лідера чи єдиного організаційного центру, в січні у «жовтих жилетів» з’явилася власна охорона. Серед учасників цієї ініціативи – нерідко люди з бойовим досвідом. Більше того, в їхніх рядах впізнали французів, які воювали на Донбасі в складі угруповань бойовиків «ЛНР» і «ДНР». Хто вони? Чим займалися на сході України і чому тепер опинилися в епіцентрі французьких протестів? Дізнавалися журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Десятки тисяч протестувальників на вулицях французьких міст. Масові протистояння з поліцією. Сотні поранених і заарештованих. Акції, які починалися як протест проти підняття цін на паливо, переросли в антиурядові.

Під час маніфестації 12 січня в Парижі в об’єктиви телекамер потрапило дещо незвичне. У «жовтих жилетів» з’явилася власна служба, яка стежить за порядком. Тих, хто в ній перебуває, можна ідентифікувати по білих нарукавних пов’язках. Один з них – в береті французького десантника намагається контролювати колону протестувальників.

«На кожній акції протесту повинні бути присутні представники внутрішніх служб, щоб запобігти насильству і показати пересічним французам, а також міністрам і уряду, що дуже часто насильство відбувається не з нашої вини, а через провокацію силовиків», – каже представник так званої служби безпеки у «жовтих жилетів» виданню Huffington Post.

Людиною в береті виявився Віктор-Альфонсо Лента. Чоловік, який нині стурбований запобіганням насильства в Парижі, кілька років тому вже з’являвся перед камерами. Але тоді його наміри були зовсім іншими.

Служба безпеки «жовтих жилетів» чи «русский мир»?

Ми дізналися, що Лента був членом бойової групи «Континентальна єдність»

У 2014-му Лента приїхав на Донбас, щоб воювати на боці бойовиків. Він швидко перетворився в одного з героїв російської телепропаганди, позуючи перед камерами зі снайперською гвинтівкою в руках. Але, як розповів «Донбас.Реалії» французький журналіст Поль Гого, який розслідував діяльність своїх співвітчизників у складі угруповань «ЛНР» і «ДНР», цим участь Віктора-Альфонсо Ленти у війні на сході України не обмежилася.

«Коли ми писали про його діяльність на Донбасі, дізналися, що він був членом бойової групи «Континентальна єдність». У цієї групи, куди входили іноземці, була дуже погана репутація. Про них говорили як про дійсно жорстоких людей. У нас немає підтвердження, але ми також отримали інформацію від його колег, які злилися на нього за те, що Лена катував людей на Донбасі», – розповідає Поль Гого.

За словами самого бойовика, до війни на Донбасі він служив у французькій армії. Брав участь в операціях в Афганістані, Чаді, Габоні. У Франції його також називають активним учасником праворадикальних рухів. У місцевій пресі пишуть, що саме тому його відсторонили від служби. Сам бойовик такі звинувачення відкидає.

«Французи, які приїхали на Донбас, були членами радикальних груп, радикальних політичних партій. Частина – крайні ліві, але більшість – крайні праві. Вони приїхали на Донбас, щоб боротися проти капіталізму, проти олігархів, проти НАТО, проти європейських цінностей. Проти всього того, що вони ненавидять. Саме тому, думаю, зараз ми бачимо частину з них серед учасників протестів у Парижі. Для них рух «жовтих жилетів» – це також спосіб боротьби проти капіталізму і олігархів», – продовжує французький журналіст Поль Гого.

Мюньє – ще один француз на «службі» в бойовиків

Ще один громадянин Франції, який воював в угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», а тепер засвітився в місцевому протестному русі – Сергій Мюньє.

Липень 2014-го – Піски, серпень – Іловайськ, 2015-й – Мар’їнка, Дебальцеве

До бойовиків він приєднався у червні 2014 року. Каже: спочатку виконував роль військового інструктора. Але не приховує і свою участь у бойових діях на передовій. Про це він розповів у розмові з журналістом «Донбас-Реалії» по відео-зв'язку.

«Липень 2014-го – Піски, серпень – Іловайськ, 2015-й – Мар’їнка, Дебальцеве. Із 2016-го – Жабунькі, це біля аеропорту, і нарешті, Авдіївка», – розповів Мюньє про свої «подвиги».

Мюньє погодився розповісти журналістам про себе і своє перебування на Донбасі. За його твердженням, народився він в Луганську, емігрував у 10-річному віці. До війни, каже, кілька років служив резервістом у французькій армії, але після участі у війні на сході України його звільнили.

«За самовільну участь у бойових діях в іншій країні проти інтересів уряду Франції. Франція не допускає того, щоб хтось воював зі своєї власної волі де завгодно», – каже екс-бойовик угруповання «ДНР» Сергій Мюньє.

Він і далі підтримує угруповання «ДНР» і «ЛНР», хоча, запевняє, в боях участі не бере з 2016 року.

«Мені там робити більше нічого. Там місцеві люди, які вже облаштувалися на місці, і у них є можливість служити, влаштовуючи собі кар’єру. Я сам – громадянин Франції, живу у Франції, виріс і працював у Франції, тому я повернувся до себе додому», – каже Мюньє.

Своє рішення воювати на боці бойовиків на Донбасі Мюньє не вважає помилковим, але водночас виступає за припинення вогню.

«Я бачу, що у нас досі йдуть зіткнення, користі від них ніякої. Просто і по той, і по цей бік вмирають молоді люди – що українські військові, що «військовослужбовці» «ДНР» і «ЛНР». І що в цей час інші люди роблять бізнес на цьому, ділять гроші», – каже бойовик Мюньє.

Після повернення до Франції проблем із правоохоронними органами у нього не було, заявляє Мюньє. Всього, за підрахунками журналіста Поля Гого, в угрупованнях «ЛНР» і «ДНР» побували два десятки французів. Але йому теж не відомо про випадки, коли їх затримували або заарештовували по поверненню з війни.

«Під час нашого розслідування ми дізналися: більшість із них – найманці, їм платили за те, що вони там воювали. Але вони без проблем змогли повернутися до Франції. Ми цьому дуже здивувалися. Ми не побачили у французької влади волі, щоб розібратися в тому, чим вони займалися на Донбасі», – розповідає французький журналіст Поль Гого.

Якою буде відповідь перед законом?

Із запитом про те, як діє українська сторона, щоб громадяни Франції, які воювали на боці бойовиків на Донбасі, були притягнуті до відповідальності, «Донбас.Реалії» звернулися до СБУ.

«Служба безпеки України в межах партнерської взаємодії інформує правоохоронні органи та спеціальні служби Франції щодо громадян, які обґрунтовано підозрюються у причетності до бойових дій на сході України. Станом на сьогодні кримінальні провадження за підозрою громадян Франції щодо участі в незаконних військових формуваннях слідчими органів безпеки не розслідувалися», – таку відповідь «Донбас.Реалії» отримали на інформаційний запит від СБУ.

Це означає, що французи, які воювали на Донбасі, змогли повернутися додому і частина з них активно включилася в протестний рух «жовтих жилетів». В СБУ вже заявили: колишні учасники угруповань «ДНР» і «ЛНР» куруються російськими спецслужбами.

«Вони, коли приїжджають, проходять першочергову обробку. На них дивляться, їх вчать, їх піддають певній ідеологічній обробці, психологічній обробці. Згодом з ними працюють уже за класичною схемою – методом вербування. Згодом вони можуть поїхати до своїх європейських країн, сидіти тишком-нишком, згодом прийде куратор по відповідній країні до них. Скаже: хлопці, «родина зовет», потрібно далі працювати: ось вам завдання, ось вам мета, ось засоби», – розповідає представник міжнародної спільноти «Інформнапалм» Михайло Макарук.

У МЗС Франції заявляють про початок розслідування можливого втручання Росії у зв’язку з протестами «жовтих жилетів». Сам Мюньє заперечує будь-які контакти з російськими спецслужбами.

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