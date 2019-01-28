Понад 10 тисяч «червоних шаликів» вийшли на вулиці Парижа на противагу «жовтим жилетам»

Понад 10 тисяч людей, більшість із яких мали на собі червоні шалики, вийшли на акцію в Парижі на знак протесту проти насильства під час антиурядових протестів так званих «жовтих жилетів», що відбуваються у Франції в останні 11 місяців.

«Червоні шалики» 27 січня пройшли під дощем від площі Нації до площі Бастилії, де за день до цього відбулася акція «жовтих жилетів».

Учасники акції вигукували: «Так – демократії, ні – революції» і махали прапорами Франції і Європейського союзу.

У рух «червоних шаликів» об'єдналися люди, які заявляють про свою прихильність республіканським цінностям і відкидають насильство, з яким останнім часом пов’язані акції протесту так званих «жовтих жилетів». Як і «жовті жилети», «червоні шалики» зародилися в інтернеті, сам рух носить мережевий характер. Організатори стверджують, що він не пов'язаний із будь-якими політичними силами.

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«Червоні шалики» кажуть, що поділяють вимоги «жовтих жилетів» щодо необхідності збільшення допомоги для бідних у Франції, але відкидають при цьому методи насильства і руйнування.

Рух «жовтих жилетів», який почався як протест проти підвищення тарифів на паливо, зараз об’єднує противників курсу французької влади, в тому числі вкрай лівих і крайніх правих. «Жовті жилети» традиційно проводять демонстрації по суботах.