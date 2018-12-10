Кремль відреагував на звинувачення у причетності до протестів у Франції

Заяви про причетність Росії до протестів у Франції є «наклепом», вважає речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Які-небудь твердження про можливу причетність Росії є нічим іншим як наклепом», – сказав Пєсков.

Він наголосив, що Росія вважає події у Франції винятково її внутрішньою справою.

«Ми не втручалися і не збираємося втручатися у внутрішні справи ніяких країн, у тому числі й Франції», – додав Пєсков.

8 грудня у Франції сталися нові сутички з багатьома учасниками 125-тисячного протесту так званого руху «жовтих жилетів». Понад 130 людей отримали травми, більше ніж 1700 були затримані.

У причетності до протестів звинувачують Росію. Зокрема, британська газета Times заявила, що для розпалювання протестних настроїв використовували сотні пов’язаних із Росією акаунтів у соціальних мережах.

Міністр закордониих справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж вивчає можливу причетність Москви до акцій.

Протести так званих «жовтих жилетів» у Франції тривають вже третій тиждень. Вони почалися з вимоги до влади відмовитися від збільшення податків на автомобільне пальне.

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