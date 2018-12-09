Мародерство у Парижі: хто розграбовує французьку столицю та до чого тут Росія

Третій тиждень Францію охоплюють акції протесту, організовані так званим рухом «жовтих жилетів». За даними влади, лише минулого тижня на вулиці Парижа вийшло понад 70 маніфестантів. Їхня мета – зупинити планове підвищення податків на автомобільне пальне.

Групи осіб в масках трощили вітрини, розбивали припарковані автомобілі, також серйозно постраждала Тріумфальна арка. Мерія Парижа вже оцінила збитки в 3-4 мільйони євро. Але оскільки протести не вщухають, вартість збитків постійно зростає. У французькій столиці розпочалася хвиля мародерства та насильницького спротиву.

Як Париж став столицею європейських мародерів? Та чи доречно порівнювати форми французького спротиву із українським Євромайданом?

Минулого тижня світова спільнота зітхнула з полегшення після заголовків у французькій пресі – місцевий уряд відклав планове підвищення цін на пальне. Та проблема в тому, що це лише відтягнення, а не скасування. Кількома днями пізніше маніфестанти висунули нові вимоги – до скасування підвищення цін на пальне додалась ще вимога знизити податки й збільшити заробітні плати. Відтак протести лише збільшились у масштабах і стали ще більш відчайдушними.​

В соцмережах з’являється все більше підтримки щодо вимог «жовтих жилетів». Тим не менш, масові спалахи мародерства у Парижі не отримали підтримки.

Британський публіцист Пол Джозеф Вотсон демонструє відео із розкраденим магазином у центрі Парижа й пише: «Мародерство в магазинах одягу не має нічого спільного із протистоянням з ЄС або податками на викиди вуглецю».

Він також додає відео, в коментарі до якого наголошує, що псування майна та мародерство зчиняють переважно люди, які в жовтий жилет якраз не одягнені.

Ось як спустошують магазин модного бренду Dior в Парижі:

Магазин Apple:

Кав’ярня Starbucks:

Також стаждають офіси, відділення банків та припарковані в центрі автомобілі.

Користувачі соцмереж сперечаються щодо причин подій у Франції.

Журналіст Джордан Вейссманн пише: «Дещо про протести в Парижі: Консерватори кажуть, що це повстання проти податків. Ліві кажуть, що повстають проти неолібералізму. Обидві сторони частково мають рацію. Макрон підняв ціни на паливо, аби погасити дефіцит. Насправді ж ми бачимо повстання проти політики жорсткої економії».

Дехто ж бачить у висвітленні французьких подій певну двозначність: «Реакція популістів: протести в Лондоні: купка людей мародерять і б'ються без причини. Протести в Парижі: добрі чесні люди протистоять столичній еліті»

Інші у французькій столиці продовжують жити нормальним життям: «Навіть під час протестів у Парижі деякі міленіали мають нагадувати нам, які ж вони нестерпні дурні».

Тим часом президент США Дональд Трамп, коментуючи сутички у Франції, заявив, що, можливо, настав час відмовитися від Паризької угоди з питань клімату.

«Дуже сумні день і вечір у Парижі. Можливо, настав час покінчити з безглуздою і вкрай дорогою Паризькою угодою і повернути гроші назад народові – у формі нижчих податків. У цьому питанні США – на крок попереду, і є єдиною країною, в якій обсяг викиду парникових газів в минулому році скоротився», – написав Трамп у Twitter 8 грудня цього року.

«Паризькі угоди не працюють добре у Парижі. Протести і бунти по всій Франції. Люди не хочуть платити великі гроші країнам третього світу (які сумнівно їх використовують), аби, можливо, захистити навколишнє середовище. Вони скандують «Ми хочемо Трампа». Люблю Францію!».

Кореспондент SkyNews Марк Стоун пише: «Вибачте, містере президенте. Я жодного разу не чув скандування вашого імені в Парижі».

В адміністрації Трампа минулого року оголосили про вихід із Паризької кліматичної угоди. Президент США заявляв, що ця угода є невигідною для економіки його країни.

До чого тут Росія?

В українському сегменті соцмереж тим часом тривають запеклі суперечки щодо участі Росії у протестних настроях французів.

Особливо вони загострились після публікації в соцмережах фото з прапором підтримуваних Росією бойовиків.

Багато хто побачив у цій світлині доказ російського сліду у французьких заворушеннях.

А декому навіть сама думка про це видавалась смішною:

Тим не менш, популярності в соціальних медіа набуло відео, де чітко чути російську мову під час протестів.

​Користувачі соцмереж також обговорюють мародерство в Парижі та говорять, що під час Революції Гідності в Україні такого не було.

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Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп закликав почати нові переговори з протестувальниками.

Голова уряду у телевізійному зверненні зазначив, що «діалог почався й має продовжуватися».

«Президент [Емманюель Макрон] говоритиме, і він запропонує заходи, які підживлюватимуть діалог», – сказав Філіпп.