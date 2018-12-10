Протести у Франції: Макрон виступить зі зверненням до громадян

Президент Франції Еммануель Макрон на початку тижня виступить зі зверненням до громадян країни через масштабні протести, які не стихають вже кілька тижнів. Про це заявив речник французького уряду, повідомляє агентство Reuters.

За даними AFP, звернення заплановане на вечір понеділка, 10 грудня.

Джерела агентства повідомили, що сьогодні вранці Макрон зустрінеться з представниками профспілок та роботодавців, а також місцевою владою, щоб обговорити ситуацію.

8 грудня у Франції сталися нові сутички з багатьома учасниками 125-тисячного протесту так званого руху «жовтих жилетів». Понад 130 людей отримали травми.

Поліція заявила, що затримала 1 385 учасників акції. Згідно з повідомленнями, поліція використала сльозогінний газ, щоб заблокувати марш до президентського палацу в Парижі.

Ключові туристичні місця французької столиці, включно з Ейфелевою вежею та Лувром, були зачинені на день.

Протести так званих «жовтих жилетів» у Франції тривають вже третій тиждень. Вони почалися з вимоги до влади відмовитися від збільшення податків на автомобільне пальне.