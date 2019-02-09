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09 Лютий 2019, Київ 20:53
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Париж: Нові зіткнення поліції і «жовтих жилетів» – відео

Париж: Нові зіткнення поліції і «жовтих жилетів» – відео
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Французька поліція застосувала сльозогінний газ під час демонстрації «жовтих жилетів» у суботу, 9 лютого, в Парижі. Учасники цього руху вимагають відставки уряду Еммануеля Макрона. Це вже тринадцятий протестний вікенд поспіль. Протести «жовтих жилетів» – названі так за кольором обов'язкових накидок для водіїв – спалахнули в середині листопада, коли влада повідомила про плани підняти податки на пальне. З тих пір виступи обурених автовласників переросли в масовий рух. В акціях щовихідних беруть участь десятки тисяч французів. 5 лютого до «жовтих жилетів» вперше приєдналися профспілки. За офіційними даними, від початку протистояння поранення отримали вже близько тисячі поліцейських і понад півтори тисячі учасників протестів. (Відео Reuters)

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