Протести у Франції: Макрон запропонував підвищити мінімальну зарплату на 100 євро

Президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи зі зверненням у зв’язку з масовими протестами в країні, запропонував підвищити мінімальну заробітну плату на 100 євро та не обкладати податком понаднормову роботу.

Президент також обіцяє полегшити податковий тягар для пенсіонерів та людей з низьким рівнем доходу.

Макрон вважає «багато в чому виправданими» претензії протестуючих. Він погодився, що есе відповідальність за те, що становище багатьох французів погіршувався останнім часом.

Втім, французький лідер засудив акти насильства та напади на поліцейських.

Протести так званих «жовтих жилетів» у Франції тривають вже третій тиждень. Вони почалися з вимоги до влади відмовитися від збільшення податків на автомобільне пальне.

У причетності до протестів звинувачують Росію. Зокрема, британська газета Times заявила, що для розпалювання протестних настроїв використовували сотні пов’язаних із Росією акаунтів у соціальних мережах. У Кремлі назвали це «наклепом».

Міністр закордониих справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж вивчає можливу причетність Москви до акцій.