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11 Грудень 2018, Київ 07:52
Новини | Міжнародні

Протести у Франції: Макрон запропонував підвищити мінімальну зарплату на 100 євро

Макрон виступив зі зверненням до народу

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Президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи зі зверненням у зв’язку з масовими протестами в країні, запропонував підвищити мінімальну заробітну плату на 100 євро та не обкладати податком понаднормову роботу.

Президент також обіцяє полегшити податковий тягар для пенсіонерів та людей з низьким рівнем доходу.

Макрон вважає «багато в чому виправданими» претензії протестуючих. Він погодився, що есе відповідальність за те, що становище багатьох французів погіршувався останнім часом.

Втім, французький лідер засудив акти насильства та напади на поліцейських.
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Протести так званих «жовтих жилетів» у Франції тривають вже третій тиждень. Вони почалися з вимоги до влади відмовитися від збільшення податків на автомобільне пальне.

У причетності до протестів звинувачують Росію. Зокрема, британська газета Times заявила, що для розпалювання протестних настроїв використовували сотні пов’язаних із Росією акаунтів у соціальних мережах. У Кремлі назвали це «наклепом».

Міністр закордониих справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж вивчає можливу причетність Москви до акцій.

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