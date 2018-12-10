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В Париже во время акции протеста «желтых жилетов» двое французов развернули флаг группировки «ДНР». Как оказалось, на снимке – Фабрис Сорлин и Ксавье Моро. Кто они и как связаны с организацией, признанной в Украине террористической?

О Фабрисе Сорлине известно, что он – «Лидер ультраправой организации Dies Irae («Судный день»), член «Национального фронта», бывший руководитель организации «Ассоциация Франция – Европа – Россия», а также директор международной консалтинговой компании «Царь консалтинг», передает «Миротворец».

Фабрис Сорлин в вебинарах позиционирует себя как организатор митингов в защиту традиционных семейных ценностей, начиная с 2004 года. Кстати, украинские СМИ писали, что в 2013 году Фабрис приезжал в Украину, чтобы поучаствовать в конференции в поддержку семейных ценностей: на ней эксперты отмечали, что Украине нельзя идти путем евроинтеграции именно из-за гомосексуализма, который в Европейском союзе считается нормой.

Кроме того, Фабрис Сорлин – руководитель центра Katehon. В состав его наблюдательного совета входят Александр Дугин – автор концепции «русского мира», Андрей Климов – член Совета федерации России, и Леонид Решетников – директор Российского института стратегических исследований. Материалы, которые публикует этот центр, имеют антиукраинский и антиевропейский характер и полностью оправдывают агрессивную политику России.

В своих вебинарах Сорлин признается, что живет в Москве и воспитывает семерых детей.

Сайт «Миротворец» утверждает, что Ксавьер Моро – французский писатель (книги «Новая великая Россия» и «Украина. Почему Франция ошиблась»), историк, политолог, офицер запаса ВС Франции, один из активных участников создания антиукраинских телевизионных программ, направленных на дискредитацию евроинтеграционной политики Украины. Также он придерживается мнения, будто бы спасти Украину может только примирение с Россией, а войну на Донбассе (по его мнению – гражданскую) начали Америка и Германия.

По информации Фонда «Росконгресс», «с 2000 года он живет в Москве и оказывает многочисленным французским и европейским компаниям консультационные услуги по работе на постсоветском пространстве (в основном, в России, Казахстане и Украине) и в Центральной Европе». Также отмечают, что Моро работал «во французском военно-промышленном комплексе с 2010 по 2014 год, способствуя проведению переговоров о военно-промышленном сотрудничестве».

Украинские СМИ пишут, что Моро неоднократно бывал на территориях, временно подконтрольных российским администрациям, – участвовал в конференциях, был «международным наблюдателем» на псевдовыборах группировок, открывал в Марселе фейковое представительство «ДНР».

По информации издания EUobserver, его московская фирма Sokol Holding вербовала бывших французских спецназовцев для работы в России.

Ксавьер Моро в комментарии сепаратистскому изданию NewsFront объяснил, что он развернул флаг группировки «ДНР» в Париже, чтобы показать, что «за французами никто не стоит», имея в виду, что организаторы акции не курируются Россией.

Он заявил: «В ДНР они освободились от киевских олигархов, нам нужно сделать то же самое. Для нас это пример».

Почему эти люди позировали с символикой вооруженной группировки? Как на это влияет Россия? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии (проект Радио Свобода) говорили аналитик Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко и журналист Алексей Коваль.​

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)