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05 Лютий 2019, Київ 16:26
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Кількість жертв пожежі в Парижі зросла до 10 – відео

Кількість жертв пожежі в Парижі зросла до 10 – відео
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Щонайменше десять людей загинули внаслідок пожежі в столиці Франції, Парижі, повідомляє місцева влада. Пожежа спалахнула вранці 5 лютого у 8-поверховому будинку в західній частині міста. У пожежній службі додали, що ще щонайменше 30 людей постраждали під час пожежі. Прокурор Парижа Ремі Гейтц заявив, що правоохоронці арештували жінку, підозрювану в підпалі. Пожежники продовжують пошук жертв і намагаються загасити вогонь. Близько двох десятків людей втекли на дах або вилізли з вікон і їх вдалося врятувати, додали в пожежній службі. (Відео Reuters)

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