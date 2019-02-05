Щонайменше десять людей загинули внаслідок пожежі в столиці Франції, Парижі, повідомляє місцева влада. Пожежа спалахнула вранці 5 лютого у 8-поверховому будинку в західній частині міста. У пожежній службі додали, що ще щонайменше 30 людей постраждали під час пожежі. Прокурор Парижа Ремі Гейтц заявив, що правоохоронці арештували жінку, підозрювану в підпалі. Пожежники продовжують пошук жертв і намагаються загасити вогонь. Близько двох десятків людей втекли на дах або вилізли з вікон і їх вдалося врятувати, додали в пожежній службі. (Відео Reuters)