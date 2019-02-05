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05 Лютий 2019, Київ 14:51
Новини | Міжнародні

Кількість жертв пожежі в Парижі зросла до 10, поліція затримала підозрювану

Пожежа спалахнула у 8-поверховому житловому будинку в престижному 16-му окрузі Парижа вранці 5 лютого

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Щонайменше десять людей загинули внаслідок пожежі у 8-поверховому житловому будинку в престижному 16-му окрузі столиці Франції, Парижа, повідомляє місцева влада. Раніше повідомляли про вісьмох загиблих.

У пожежній службі додали, що ще щонайменше 30 людей постраждали, зокрема, восьмеро пожежників.

Прокурор Парижа Ремі Гейтц заявив, що правоохоронці арештували жінку, підозрювану в підпалі. Це – мешканка будинку, де сталася пожежа. За даними прокурора, вона мала проблеми з психікою.

Близько двох десятків людей втекли на дах або вилізли з вікон, їх врятували, додали в пожежній службі.

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