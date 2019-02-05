Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Лютий 2019, Київ 10:21
Новини | Міжнародні

Вісім людей загинули під час пожежі в житловому будинку в Парижі

Пожежа спалахнула вранці 5 лютого у 8-поверховому будинку в західній частині міста

Дивитись коментарі

Щонайменше вісім людей загинули внаслідок пожежі в столиці Франції, Парижі, повідомляє місцева влада.

У пожежній службі додали, що ще щонайменше 28 людей постраждали під час пожежі, що спалахнула вранці 5 лютого.

Прокурор Парижа Ремі Гейтц заявив, що слідчі схиляються до «кримінальної» версії того, що сталося.

Пожежники продовжують пошук жертв і намагаються загасити вогонь, який охопив частину восьмиповерхового будинку, розташованого в західному районі міста.

Близько двох десятків людей втекли на дах або вилізли з вікон, їх врятували, додали в пожежній службі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG