Вісім людей загинули під час пожежі в житловому будинку в Парижі

Щонайменше вісім людей загинули внаслідок пожежі в столиці Франції, Парижі, повідомляє місцева влада.

У пожежній службі додали, що ще щонайменше 28 людей постраждали під час пожежі, що спалахнула вранці 5 лютого.

Прокурор Парижа Ремі Гейтц заявив, що слідчі схиляються до «кримінальної» версії того, що сталося.

Пожежники продовжують пошук жертв і намагаються загасити вогонь, який охопив частину восьмиповерхового будинку, розташованого в західному районі міста.

Близько двох десятків людей втекли на дах або вилізли з вікон, їх врятували, додали в пожежній службі.