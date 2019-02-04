Число жертв пожежі в центрі Москви зросло до семи

До семи зросла кількість жертв пожежі, що спалахнула вночі 4 лютого в історичному будинку в центрі російської столиці Москви.

Займання сталося в одній із квартир будинку з дерев'яними перекриттями, і вогонь швидко поширився по будівлі, площа пожежі, за уточненими даними, склала близько тисячі квадратних метрів. Обрушилися перекриття на площі в 300 метрів.

У будинку розташовані квартири кількох відомих персон, зокрема, акторки Інгеборги Дапкунайте, художника Нікаса Сафронова, дочки диригента Юрія Башмета Ксенії Башмет.